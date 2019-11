$!Cinco dominicanas comparten su amor por la literatura en YouTube

La evolución de internet ha cambiado la vida de las personas y cómo se comunican. Ya no es suficiente para los usuarios recibir solo información, también quieren formar parte del proceso a la hora de compartirla utilizando diferentes redes o plataformas para hacer de estas su canal de información, como es el caso de YouTube, donde desde 2009 se ha ido formando una comunidad amante de los libros que no ha perdido tiempo a la hora de compartir ese contenido que más le gusta con sus seguidores. En República Dominicana el interés ha generado un fenómeno de jóvenes booktubers cuya pasión por los libros ha trasladado su amor por el papel impreso a su mundo digital nativo. Estos son los cinco que han llamado nuestra atención, curiosamente todas ellas mujeres. ____________



La Esquina Literaria RD

En “La Esquina Literaria RD” comparte contenido semanal, aunque en los últimos días no han sido tan frecuentes las publicaciones por la falta de tiempo: los contenidos que comparte generalmente son reseñas de libros, obras que adquirió, booktags , entrevistas, vídeos personales y comentarios sobre libros que le gustan.

Cuando Carolina tenía 19 años no tenía con quien compartir su experiencia con los libros, ni a quien contarle lo que la literatura la hacía sentir. Esto la llenaba en ocasiones de frustraciones, pero YouTube le funcionó como una plataforma para compartir lo que le apasionaba: hacer contenido y compartirlo en esta plataforma funcionó como una terapia para ella donde expresaba todo lo que sentía, aunque pensaba que nadie la iba a ver.

Carolina Pichardo tiene 23 años, estudió Comunicación Social y actualmente trabaja como periodista. Creó su canal “La Esquina Literaria RD” en 2016. “Había visto canales de booktubers internacionales de México, Argentina, España, Colombia y Estados Unidos. Aquí era muy reducida la población y eso me dio un impulso para iniciarme en este nuevo mundo. Fui una de las primeras booktubers del país y eso me ha llenado de mucha satisfacción porque pienso que ha aportado a motivar la literatura entre los jóvenes, aunque siento que todavía falta mucho”, asegura.



Nicole Rojas

Nicole es una joven de 21 años que estudia Medicina Veterinaria. Su canal inició llamándose “Nicki Reads”, pero actualmente lo encuentras bajo su nombre: “Nicole Rojas”, un proyecto que inició en 2015 realizando videos en inglés similares a los que ella consumía, pero en 2016 decidió cambiar su contenido al español.

“Luego de incursionar en la lectura activamente me vi en la necesidad de tener personas con quienes poder compartir mis opiniones y gustos por la lectura, ya que mis amigos en ese entonces no eran muy asiduos a leer como yo. Encontré en YouTube una comunidad enorme que se dedicaba esencialmente a compartir videos sobre libros e inmediatamente me sentí identificada e inicié mi propio canal. Al pasar los días, nuevas personas empezaron a ver mis videos y así empecé a sentir que tenía una audiencia con la cual podía hablar libremente de libros”, cuenta Nicole.

En su canal Nicole comparte contenido literario cada semana. En ocasiones la creatividad fluye más y, por consiguiente, hay más videos. Dentro del contenido que puedes encontrar hay reseñas o críticas basadas en su experiencia, sin resaltar temas de narración, ortografía o cronología. De igual manera sube vlogs (videos de su día a día), como por ejemplo mientras lee un libro en 24 horas. Son videos puramente relacionados con la lectura de alguna u otra manera, casi siempre con el objetivo de entretener.

Qué recomienda de su canal: ¡Cómo obtener LIBROS GRATIS!

Su libro favorito: “Tengo varios, pero últimamente mis preferidos son “Verity” de Colleen Hoover, quien es mi escritora favorita, y “Caraval” de Stephanie Garber”.

Su historia en un libro: “Rara vez tiendo a identificarme con los libros, pero en ocasiones siento que algunos personajes se quedan grabados en mí, ya sea por la historia que les ha dado el autor o por su personalidad. Un ejemplo sería Layken del libro “Slammed”, que aunque no es el mejor personaje, en ocasiones me identifiqué por cómo ella pudo ser persistente y salir adelante a pesar de los obstáculos que se le presentaron”.





____________