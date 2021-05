$!Cinco experiencias para regalarle a mamá

Solo falta una semana para celebrar el Día de las Madres en República Dominicana. Puede ser que ya tengas una idea de que regalar, como puede ser que no. En caso de que tengas algo en mente, ¿es ese regalo realmente tan especial que se quedará en la memoria de mamá?

1. Una tarde para consentirse

Si lo que buscas es una mañana o tarde de relax todas las señales te guían a Spa Virginia. Este spa no solo fue el primero en abrir allá por los años 60, sino que ha ido renovándose tanto en sus espacios como tratamientos con esa profesionalidad que siempre ha caracterizado a su fundadora, doña Virginia Dalmau. Ella misma nos recomienda este combo para regalar y disfrutar madre-hija: “primero, una hidroterapia porque eso me calma; seguiría con una exfoliación corporal para eliminar las células muertas del cuerpo; continuaría con un masaje con piedras volcánicas para salir aún más relajada; y terminaría con una envoltura de chocolate para hidratar la piel”. Si este no te convence, en @virginiaspard encontrarás tres combos diferentes especiales para regalar: uno enfocado en el rostro, otro en tu cuerpo y otro muy específico para una hidratación profunda. ¡Sin dudas seria un regalo genial!