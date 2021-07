$!Cinco plantas ideales para ahuyentar a los mosquitos

Los mosquitos son una de las plagas más molestosas. Y aunque hay muchos productos que prometen ayudar a ahuyentarlos de casa, no siempre nos parece buena idea recurrir a los químicos, por los daños que estos pueden ocasionar a nuestra salud. Es por eso que, además de los remedios caseros que recientemente te compartimos , ahora te damos otra solución natural a este problema: las plantas. A continuación, cinco que puedes tener en casa y cómo debes cuidarlas.

1. Albahaca

El intenso aroma de la Albahaca es lo que sirve para ahuyentar a los mosquitos. Si no tienes jardín, no te preocupes; puedes ponerla en una maceta y colocarla en la ventana del espacio que quieres libre de estos insectos voladores. Recuerda que para que esta planta esté sana y cumpla con su función requiere que la mantengas siempre húmeda, más no inundada. Con que la riegues con poca agua a diario, basta.