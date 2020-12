$!Cinco plantas ideales para tener en casa y cómo cuidarlas

Pero, aunque parezca simple, tener plantas no es tan fácil como muchos se imaginan; así como un hijo o una mascota, estas requieren cuidados especiales ya que, en su mantenimiento todo influye: el tipo de planta, la luz, el riego, la temperatura, todos son factores determinantes de que si no se cuidan de forma correcta, corren el riesgo de marchitarse y morir.

Además, está comprobado que muchas plantas se mueren, no por falta de cuidado, sino por desconocimiento de sus necesidades. Para Esther Peralta, creadora del espacio @matologia101 , “al hablar de plantas ideales para tener dentro de la casa siempre se mencionan las clásicas: sansevieria (lengua de suegra), potus, zamioculca zamiifolia (planta de la prosperidad), anturios, palma areca...”, pero en esta ocasión ella recomienda cinco variedades que se adaptan a interiores, son hermosas y además son súper fáciles de cuidar.

1. Ficus Lyrata

Agua : esta planta requiere de riego abundante, pero asegúrate de que tenga buen drenaje pues no le gusta estar asentada en agua. Necesita un sustrato parecido al de su lugar de origen: cargado de materia orgánica (hojas secas y composta o humus), que no se encharque ni se compacte. Riégala cuando los primeros 5 centímetros de sustrato estén secos. Si sus hojas se ven caídas y el sustrato se siente seco, tiene sed.

Luz: la mejor ubicación dentro de casa será cerca de una ventana, siempre que no se vea expuesta a corrientes de aire (que causa puntas marrones). Necesita una buena luz indirecta en el lugar más iluminado de tu hogar, y si recibe sol, que sea solo un par de horas y preferiblemente en la mañana. Se deteriora rápido en la sombra y tiende a inclinarse hacia la fuente de luz, así que recuerda girar la maceta de tiempo en tiempo.

2. Hoya

Según Esther, la Hoya es un género de plantas trepadoras con más de 200 variedades, también llamadas flor de porcelana, o flor de cera, fáciles de cuidar que son ideales para principiantes y “plantparents negligentes”, pues almacena agua en sus hojas gruesas haciendo que necesite muy poco mantenimiento. “Si le das condiciones ideales y mucho amor, te premiará con sus bonitas flores de aroma dulce”, dice. Esto son sus cuidados:

Luz: las hoyas, aunque se adaptan a condiciones de luz pobres, prosperan mejor si son colocadas donde reciben buena luz indirecta. En condiciones de luz pobre tal vez no muera, pero crecerá con lentitud y probablemente no florezca. Las versiones variegadas necesitan más luz que las normales, pero nunca sol directo (un par de horas de sol temprano en la mañana no le hará daño).

Agua: una de las principales causas de problemas con la hoya es el riego en exceso, ya que guarda agua en sus hojas, así que es necesario que su maceta tenga drenajes, proporciónale un sustrato que sea suelto (alto en contenido mineral para que no retenga mucha humedad) y régala solo cuando el sustrato en su maceta se haya secado completamente hasta el fondo. Las hoyas, como toda otra planta suculenta, se recuperan más fácil de la falta de riego que del exceso.