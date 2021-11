$!Cinco playas de Azua que debes visitar

1. Playa Palmar de Ocoa, Azua

Carlos explica que la playa de Palmar de Ocoa en Azua se encuentra aproximadamente a 35 minutos del municipio de Baní. “Es de aguas tranquilas, cristalinas y en ella te sentirás muy seguro, su excelente ubicación la convierte en una playa privilegiada en la Bahía de Ocoa”, dice.

Desde esta playa puedes observar los más hermosos atardeceres y llamará mucho la atención las decenas de coloridas embarcaciones que descansan en su orilla. “Si vienes no pierdas la oportunidad de recorrerla y probar un rico almuerzo en alguno de los restaurantes que abundan en la zona. No hay muchas opciones de hoteles, ya que no es una zona turísticamente muy desarrollada en el ámbito hotelero, pero encontrarás muchas opciones de villas y hostales en la zona disponibles en AirBnB”, agrega.