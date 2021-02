$!Cinco razones por las que las mujeres odian practicar sexo oral

Aunque la mayoría (por no decir todos) concuerda en que el sexo oral es parte esencial de las relaciones de pareja, es un hecho que los hombres son quienes más disfrutan practicarlo. Al menos eso sugiere un estudio publicado en The Canadian Journal of Human Sexuality, pues luego de entrevistar a 1,500 personas de sexo masculino y femenino de entre 18 y 24 años, encontraron que solo el 28 % de las mujeres realmente disfrutaba de esta práctica sexual. ¿A qué se debe? La respuesta no la tenemos a ciencia cierta, pero sí podemos listarte cinco posibles razones por las que podría no ser tan placentero para ellas.

Mala higiene. No importa si te habías bañado 15 minutos atrás; es una regla de oro que debes lavarte bien tus partes íntimas antes del sexo, sobre todo si pretendes recibir una sesión de sexo oral. Muchas mujeres manifiestan no sentirse cómodas al realizar esta práctica si la pareja no se ha aseado, pues los genitales pueden oler a sudor u orina, y eso no es nada agradable.

Ser muy insistente. El sexo oral no debe tratarse de obligar al otro, sino de lograr que sea una decisión por voluntad propia con el fin de complacer. Si ella te deja saber expresamente que no quiere hacerlo, respeta su decisión y no insistas. Si lo haces, al final solo lograrás que ceda de mala gana y ni siquiera disfrute del momento, esa no es la intención, ¿verdad?