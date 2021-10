$!Cinco realidades sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad

A pesar de que esta condición está erróneamente asociada con la pereza, es verdad que los niños y adultos que tienen este trastorno sí tienen problemas de concentración. Aun así, no se trata de un problema de actitud, sino más bien es porque la estructura de sus cerebros es diferente y funciona de una forma distinta. Asimismo, aunque las personas con TDAH suelen tener dificultad para concentrarse, cuando les interesa un tema se enfocan en ello con un alto nivel de intensidad. Esto se llama hiperconcentración. Entonces no es un problema de esfuerzo, es cuestión de comprender cómo funcionan sus mentes para trabajar de una forma más inteligente.

Asimismo, antes también se pensaba que solo los niños tenían TDAH, no las niñas. La realidad es que es más probable detectar el TDAH en los niños que en las niñas porque los síntomas en el primer caso son más fáciles de detectar, por eso las niñas corren el riesgo de no recibir un diagnóstico o pasar desapercibidas. Por ejemplo, las niñas con TDAH son menos impulsivas y agresivas y aunque demuestran menos trastornos de conducta, sí tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos de ansiedad.

Existe más de un tipo de TDAH

Existen tres tipos de TDAH: el predominantemente hiperactivo/impulsivo (TDAH-H/I), que se caracteriza por conductas impulsivas e hiperactivas, es una persona que habla mucho y le resulta difícil quedarse quieto; predominantemente inatento (TDAH-I), en este predomina la falta de atención y la persona se distrae fácilmente y le es difícil organizarse y completar una tarea; y el combinado (TDAH-C), aquí se combinan en una persona las características de los dos tipos anteriores.

El TDAH en la adultez

El TDAH puede impactar la vida de una persona, especialmente si no ha sido diagnosticada y no ha buscado el tratamiento apropiado. Por ejemplo, es posible que tenga que lidiar con síntomas como la falta de concentración, la hiperconcentración, un mal manejo del tiempo, la desorganización, la mala memoria, problemas emocionales e impulsividad. Aun así, buscar la ayuda apropiada puede servir para aliviar estos y otros síntomas. Además, es importante recordar que ser diagnosticado con TDAH no significa que no se pueda vivir una vida plena y feliz o que es imposible alcanzar el éxito a nivel profesional.