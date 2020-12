$!Cinco tendencias de bienestar que triunfarán en 2021

1. La categoría de higiene

2. Aplicaciones de bienestar

3. El factor ‘accesible’

Es poco probable que se regrese a los gimnasios de lujo y las clases de fitness boutique en 2021. Con muchos consumidores sin trabajo o trabajando desde casa debido al COVID-19, las plataformas de acondicionamiento físico ‘a demanda’ han ganado popularidad y la mayoría son mucho más asequibles que las clases presenciales. Por ejemplo: la experiencia de entrenamiento de culto de Taryn Toomey cobraba US$40 por clase antes de la pandemia en sus estudios de Nueva York, Los Ángeles y Vancouver. Y ahora, con el COVID-19, la plataforma virtual de Toomey, que brinda a los usuarios acceso a un programa semanal de transmisiones en vivo por US$40 al mes, ha ganado tanta popularidad que The Class está cambiando su modelo de negocios para enfocarse principalmente en su oferta virtual. A medida que continúa la pandemia, los consumidores se están acostumbrando a pagar menos por las experiencias de fitness. Para quienes han regresado al gimnasio, muchos optan por cadenas de valor. “Escuchamos que las membresías en Blink aumentaron antes del COVID-19, y las tendencias de tráfico de Planet Fitness están subiendo constantemente desde sus mínimos”, asegura Randy Konik, director gerente de Jefferies.

4. Desintoxicación digital

Los retiros de bienestar han tratado de hacer que el concepto de “desintoxicación digital” (pasar tiempo alejado de la tecnología y las redes sociales) sea parte de nuestras vidas durante los últimos años. Millennials y Gen Z, gracias a la ansiedad inducida por el COVID-19 y el siniestro documental de Netflix de este año, “The Social Dilemma”, finalmente podrían estar listos para hacerlo realidad. “Cada vez escucho más hablar a los jóvenes de que realmente quieren descubrir cómo pasar por una desintoxicación digital y, si vuelven a las redes sociales, descubrir cómo abordarlo con una mentalidad más saludable”, cuenta Ben Bennett. fundador de la firma de belleza y plataforma de inversión The Center. “El COVID-19 ha hecho que la gente confíe en las redes sociales, pero ha exacerbado y acelerado su ansiedad”. Si la vacuna permite que los viajes sean más accesibles en algún momento, los consumidores jóvenes podrían elegir los retiros de bienestar de la vieja escuela. “Creo que veremos una oleada de experiencias de retiros destinados a atender a los más jóvenes y ayudarlos a separarse y restablecer su perspectiva en las redes sociales”.

5. Bienestar en casa

Dado que los consumidores viajan menos y se obsesionan con la limpieza y la higiene, también están cada vez más interesados ​​en purificar su hogar. “Llega esta idea de bienestar y atmósfera en el hogar, y adoptar un enfoque más holístico”, dice Lucie Greene, futurista y fundadora de The Light Years Consultancy. Greene destaca los purificadores de aire y agua y los aromas que pueden sincronizarse con el estado de ánimo o promover una sensación de bienestar con fragancias como los artículos que los consumidores elegirán a medida que avanza la pandemia. Las fragancias para el hogar crecieron un 21% en el tercer trimestre, según The NPD Group. Las marcas están atendiendo el llamado de aromas para el hogar con lanzamientos como The Laundress x Aromatherapy Associates, que incluye productos como Deep Relax Signature Detergent.