$!Cinco trucos para ahorrar con tu aire acondicionado en verano

En tiempos en los que hemos tenido que adaptarnos a pasar gran parte de nuestros días en el hogar, lo mínimo que podemos hacer es ambientar el espacio con todo lo necesario para mayor comodidad. Especialmente en verano, sobre todo cuando se vive en un país tropical como República Dominicana, los aires acondicionados forman parte de esa lista de artefactos que no pueden faltar en casa.

1. Mantén los espacios totalmente cerrados. Lo primero que debes tener presente para contener el consumo energético es aislar la estancia que se está refrescando para que el frío no se pierda por puertas o ventanas abiertas o cualquier otro espacio por el que se escape el aire.

2. Regula adecuadamente la temperatura de la habitación. Lo ideal es mantenerla entre los 22º y los 25ºC. Según aumente la humedad será necesario reducir la temperatura para mantener la misma sensación térmica. La temperatura recomendada en los meses de verano es de 25º C. Una diferencia con la temperatura exterior de más de 12º C no es saludable y cada grado que disminuya la temperatura estará consumiendo un 8 % más de energía.