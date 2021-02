$!Clara González: “La cocina dominicana actual se enfoca más en lo natural y casero”

Hace 20 años, cuando la revolución de los blogs todavía no se avecinaba en República Dominicana, Clara González tuvo la osadía de aventurarse en este mundo desconocido con un espacio originalmente creado para compartir recetas de la gastronomía criolla dirigido a personas de habla inglesa. La decena de personas que seguía su trabajo con el tiempo se convirtió en miles; ya no solo eran extranjeros, sino también dominicanos, quienes visitaban su página en búsqueda de encontrar recetas de todo tipo de platos tradicionales explicados desde un lenguaje coloquial.

No soy profesional de la cocina. Mis recetas, aunque escritas de forma cuidadosa y precisa, son recetas caseras, las que hacen nuestras madres, tías, y abuelas. Quería un seudónimo que reflejara esto y que no soy chef, ni profesional culinario. Soy una "tía" en el internet que te enseña a hacer esos platos que no aprendiste en casa.

No puedo decir a ciencia cierta que fuera el primero, porque no recuerdo si había uno antes que el mío, pero sé que es el más longevo, ya que este año cumple 20 años.

Pues hace tanto tiempo que la verdad no recuerdo. Al principio el "blog" (no era una palabra conocida, ni existían las plataformas para ello) era algo privado y solo para mis amigos, así que probablemente era alguna bienvenida y explicación de lo que estaba haciendo. El siguiente año el blog adquirió los dominios (cocinadominicana.com y dominicancooking.com) en que se encuentra ahora, y se hizo "público".

En su perfil de Instagram reseña “Tía Clara since 2001”. Comparando sus inicios con la actualidad, ¿cómo ha cambiado el enfoque y la cocina de Clara González?

He tratado de que el blog se mantenga al día, fresco, moderno, mejorado. No hay nada que sea igual que cuando empecé. Las recetas las mejoro basadas en las preguntas y dudas de los lectores; las he adaptado para que puedan ser preparadas en diferentes partes del mundo (donde hay diferentes estilos y diferentes sistemas de medidas). La idea es que cuando entres al blog no te quede la menor duda de que está activo y fresco, y que alguien está cuidando bien de él.

¿Cómo ha evolucionado la cocina dominicana en estos 20 años?

Hay un mayor énfasis en lo natural, en lo casero, lo que me da una gran ventaja porque es lo que he promovido en estos 20 años.

El panorama ahora es distinto; tenemos blogueras de todo tipo y estamos más conectados. ¿Es más difícil darse a notar y calar en el gusto del público en estos tiempos?

Pues sí, es mucho más difícil darse a notar en la actualidad. Cuando empecé, las dificultades eran otras. Hoy, lo más difícil es simplemente encontrar el entusiasmo para continuar. Mucha gente empieza con excelentes ideas y mucho ánimo, pero desafortunadamente lo pierde eventualmente al darse cuenta de la cantidad enorme de trabajo que es mantener un blog bien hecho. Por suerte, es una comunidad donde hay mucho apoyo y nos llevamos muy bien.