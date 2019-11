$!Clarissa Molina: “Al final del día todo lo que uno dice es el reflejo de uno mismo”

Tu carrera no ha hecho más que empezar, pero, si te proyectaras hacia el futuro, ¿cómo te verías de aquí a unos años? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Con qué directores te gustaría trabajar? De aquí a unos años me veo mucho más activa en el cine y en la actuación, además de más producciones en inglés, obviamente en República Dominicana y haciendo muchos eventos grandes, especiales de televisión y teniendo mi propia marca, mi propia empresa, eso es algo que anhelo hacer. Con uno de los directores que me encantaría trabajar sería con David Linch, me gustaría actuar al lado de The Rock, Dwayne Johnson y Vin Diesel. Con Eugenio Derbez también me encantaría actuar, es una persona increíble, es una inspiración para muchas personas y creo que es el vivo ejemplo de que sí se puede, sin importar el tiempo que pase.

¿Tienes planeado participar en otras producciones cinematográficas? ¿Qué tipo de papeles son los que más te llaman la atención? ¡Claro que sí! La verdad es que me encantaría participar en otras producciones cinematográficas, me encanta el cine y la actuación, lo amo de todo corazón y realmente me veo haciendo papeles de mujeres más fuertes, mujeres de armas a tomar, pero que al mismo tiempo sea una mujer dulce.

Has bromeado en tus redes con un casting para Qué León 3... ¿Habrá continuación? Yo hice un post diciendo que iba a ver Qué León 3, obviamente fue bromeando, no tengo la más mínima idea si habrá una parte 3. Si la gente la pide, ¿por qué no?

¿Cómo surgió tu participación en “Mira quién baila All Stars”? ¿Estás interesada en participar en otros concursos de baile?

Yo soñaba con ese momento porque a mí me fascina el baile, lo disfruto mucho, me encanta una coreografía y el reto de no saber hacer un género musical y aprendérmelo en el momento. Obviamente fue muy difícil este proceso, pero al final del día era todo por una causa y, gracias a Dios, pude llevar ese dinero a la fundación a la cual yo estaba apoyando. En cuanto a otros concursos de bailes, no sé, no descarto nada, los concursos me han ayudado mucho a conectarme con las personas. La verdad es que no descarto nada por el momento.

De todos los concursos y certámenes en los que has participado, ¿en cuál sientes que has tenido que sacrificar más?

De todos los concursos, de Nuestra Belleza Latina VIP, Mira Quién Baila, Miss Universo, Miss República Dominicana, creo que todos tienen su reto, es muy complicado, es muy difícil. Creo que la clave de todo esto es tú quererlo un cien por ciento, porque si no lo quieres no vas a poder con el reto. Es muy importante identificar si quieres realmente hacerlo y eso fue clave de mi éxito.

¿Te ha limitado alguna vez la capa de Miss a la hora de involucrarte en un proyecto?

Gracias a Dios el sello de Miss se me quitó, porque en el proceso de todo pude hacer varias cosas al mismo tiempo y obviamente enseñar que el ser Miss no es ser linda y decir adiós, conlleva mucho más. Conlleva una preparación de días, de horas, de meses, de disciplina, de entrega, de sacrificar muchas cosas en tu vida para poder lograr llevarte el título. Creo que sí he llevado ese mensaje muy claro, la gente se ha dado cuenta de que soy una guerrera, lucho por lo que quiero.

¿Cómo identificas cómo y cuándo dar un nuevo paso en tu vida?

Mi instinto se ha desarrollado de una manera increíble. Siempre que tengo la oportunidad de explorar o sentir algo, siento que hay algo que me dice: “Ya Clarissa, vamos a tratar otra cosa”. Cuando sé que tengo que dar otro paso más agigantado del que ya he dado es algo que llega a mi mente y lo siento en mi corazón.

¿Qué tal ha sido el apoyo del público dominicano a lo largo de tu carrera? ¿Cómo se compara con el apoyo de los fans del resto de Latinoamérica?

Gracias a los fanáticos es que estoy donde estoy y lo agradezco de todo corazón a todos los fanáticos de República Dominicana, de Latinoamérica, de alrededor del mundo. Gracias a Miss Universo tengo personas que me quieren de varios países, fuera del habla hispana, pero me encanta sentir el apoyo del público y todo lo que hago es por ellos, para que se sientan orgullosos y vean que realmente se pueden hacer las cosas.

¿Cuál ha sido tu estrategia para lidiar con el cyberbullying?

Mi estrategia para combatirlo ha sido no tener estrategia. Al final del día todo lo que uno dice es el reflejo de uno mismo. Sí es triste ver tantas personas que se sienten mal con ellos mismos y espero que esas personas que se dedican a hacer cosas negativas, que son los que tienen esos problemas que dicen tener los otros, puedan salir de eso y no se sigan haciendo daño ellos mismos.

¿Piensas que hoy en día las mujeres que son celebridades deben ser más solidarias las unas con las otras en los medios de comunicación?

Creo que sí, las mujeres celebridades deben ser solidarias unas con las otras hoy, mañana, toda la vida. En la unión está la fuerza y si podemos darle la mano al que está a tu lado, ¿por qué no? Si tengo la plataforma para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Debemos apoyarnos unas con otras.

Ya llevas varios años en el programa de “El Gordo y la Flaca”, ¿sientes que esa experiencia te influirá en el resto de tu carrera en los medios de comunicación?

Pues te cuento que “El Gordo y la Flaca” ha sido para mí una universidad, puedo decir que ahí tengo una familia y esto sí me va a influir toda la vida de una manera muy positiva, no solo por las personas que conozco, sino por toda la preparación que te da. Es un show en vivo, es muy intenso y de verdad que me encanta estar en la adrenalina del día a día.