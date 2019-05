$!Claves para criar en un mundo sin tiempo

Educar requiere tiempo y repetición, lo cual es imposible si no estás presente; y estar significa liberarte de comparaciones y vivir hacia fuera. La educación del hogar nace desde adentro y se extiende hacia afuera; una fórmula que anula la tan mencionada frase de que “los niños de ahora son malcriados”, cuando en realidad no es así, lo que necesitan es tu presencia para conducirlos en su camino hasta que alcancen la madurez, que les hagas entender lo que le ocurre y cómo lo deben manejar porque por la edad su cerebro no les permite ser racionales.

Tus pequeños necesitan tiempo real para que puedas lograr ser empático con sus emociones y gestionar su madurez. Pero ¿cómo se logra sin tiempo? “¡Ayyyy no! No se puede criar sin tiempo y menos ahora. ¡Imposible! La sociedad va muy rápido y a muy temprana edad se tiene acceso a vivencias tóxicas como la pornografía, entre tantas, que rápidamente se reproduce en la escuela”.

“Neurológicamente los niños funcionan con el cerebro primitivo y emocional, el racional comienza a madurar a partir de los 5 y 6 años. No se les puede pedir que no hagan una rabieta cuando no saben cómo hacerla, lo que ayuda a regular esa conducta es la presencia plena de los padres”. Cada momento es vital para ser padres; procura comer con tus hijos al menos una comida al día y que en ella no estén las distracciones tecnológicas de ninguna de las partes (ni ellos, ni tú) y sin interrupciones de pararse a cada momento. Conversa con ellos, pon límites, sin maltrato, y combínalos con tiempo y amor. Esta es una experiencia que no se delega, ni a las niñeras, ni a la escuela, ni a los abuelos... para ellos es otro tipo de vivencia, la tuya requiere que tu cuerpo y mente estén en un mismo sitio y disposición para responder a sus necesidades físicas y emocionales. Como experta en el área Paz ha visto aumentar los problemas conductuales infantiles, siempre generados por un desequilibrio familiar, por eso a las terapias hay que involucrar a la familia. Que le des tu tiempo y cariño es la mejor solución.