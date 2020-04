$!Claves para mantenerte atractiva en casa

Hasta hace un tiempo quedarse en pijama para fechas en las que habitualmente estamos en casa es una irresistible tentación en la que caemos felices, ya que por ser períodos cortos aprovechamos para descansar del trajín echados en la cama, todo el día en tranquilidad plena. Pero no es el caso de la situación actual; ya llevamos más de un mes en confinamiento y, durante él, muchas personas deben responder a las responsabilidades laborales por medio del teletrabajo, y en ninguno de los casos mantenerse en estado estático, despeinados y con la ropa de dormir será productivo, mientras que el espejo nos dirá con firme crueldad que no estamos para nada atractivos.

Ponte una hora para levantarte. Si hasta ahora no lo habías hecho, dándole rienda suelta a lo que deseara el cuerpo, ya es tiempo de detenerlo. Las rutinas son difíciles de romper, más las del sueño, además dormir o estar acostado todo el tiempo es tan perjudicial para la salud como hacerlo por menos de 8 horas. Ponte una hora para acostarte y otra para levantarte, mírate al espejo y sonríete a ti misma... cuando lo hagas recordarás este escrito, será como tomarse una pastillita de bienestar.

Báñate todos los días. La higiene es un grupo de acciones que se hacen para bien propio en primer lugar. Hay que bañarse todos los días aunque vivas solo, aunque no vayas a trabajar, aunque no salgas, porque es salud y ayuda a sentirse bien. Se creía que los nativos de nuestra isla se bañaban muchas veces al día porque asumían que al hacerlo purificaban y alegraban el alma. Cierto o no, el agua y el jabón sobre la piel sabe quitar el enojo, las lágrimas, refresca las ideas y al saber que estamos limpios nos levanta la autoestima, nos hace sentir atractivos y llenos de seguridad para disfrutar del día.