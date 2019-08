$!¿Coaching para padres?

La realidad es que no hay un manual sobre cómo ser padres. Todos estamos en esto aprendiendo mientras hacemos prueba y error. Y repitiendo algunos patrones que nuestro cerebro inconscientemente grabó de la forma en que nuestros padres lidiaron con sus retos cuando éramos niños. ¿No te has visto en algunas ocasiones repitiendo conductas y actitudes que tu mamá ejecutó contigo y tú rechazabas siendo niñ@?

Bueno, la ayuda está en camino. Aquí cito algunas habilidades que todo padre/madre debe aprender si quiere educar a sus hijos y sentirse satisfecho con los resultados. Si cambia al padre cambiamos a los hijos:

1. Sé coherente con los que dices que son tus valores. Los niños no aprenden con lo que les dices que hagan, sino con lo que ven que tú haces. Predica con el ejemplo.

2. Sé confiable. Todo lo que prometas que vas a hacer, hazlo. Sea esto un premio o un castigo. Una amenaza que no se cumple, un regalo que no se da, hace que nuestros hijos no crean en nosotros.

3. Sé constante. Hacer las cosas de manera esporádica no funciona a la hora de educar a nuestros hijos. Lo que puede marcar la diferencia entre hacer las cosas muy bien y la mediocridad, es la manera perseverante en la que las realizamos.

4. Escucha activamente. Evita los interrogatorios y escucha a tu hijo, pero no solo las palabras que dice. Observa sus gestos, sus movimientos, lee entre líneas y no juzgues.

5. No hay fracasos sino resultados diferentes a los esperados. Cada experiencia es una oportunidad para aprender. ¿Qué puedes aprender de esto que ocurrió? o ¿qué puedes hacer diferente la próxima vez?

6. Evita el exceso de halagos. Esto hace que dejen de hacer las cosas solo porque les gusta, convirtiéndolas en algo para “complacer a mamá o papá”, sustituyendo el placer por el miedo: “y ahora, ¿si no lo vuelvo a hacer bien?”

7. ¡No lo etiquetes! Si le dices “que es un vago” o “que es estúpido”, él te lo creerá porque se lo dices tú y eso dañará su autoestima. Corrige el comportamiento inadecuado, no toques su esencia.