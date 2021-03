$!¿Cómo afectan las mascarillas nuestra salud bucal?

Riesgo de enfermedades orales

Pero las consecuencias no se reducen a las mencionadas antes. La falta de exposición al oxigeno también puede desequilibrar las bacterias que habitan la boca; dicho desequilibrio, cita Bruna, es el responsable de pigmentaciones en los dientes, enfermedades periodontales y caries. Sin embargo, la doctora Gómez explica que es muy poco probable que esto suceda únicamente como consecuencia del uso de mascarillas. “Esos son problemas multifactoriales. Si un paciente tiene caries no es por el hecho de usar la mascarilla, sino por la mala higiene o alimentación que puede llevar por causa de ella”.

Tal y como destaca una publicación en el portal Odontología 33, la pandemia ha provocado un cambio de hábitos desfavorables para la salud bucodental. Como ejemplo, citan la disminución de la frecuencia del lavado de dientes fuera de casa, por el miedo al contagio o porque algunos establecimientos públicos no lo permiten. A eso agregan el descenso de la ingesta de agua, el cual influye en el desarrollo de patologías bucodentales, pues referido líquido ayuda en el proceso de autolimpieza de la boca y favorece la producción de saliva.

A quienes temen visitar el dentista por miedo a contagiarse, la profesional recuerda que actualmente se emplean todos los protocolos de bioseguridad de lugar para cuidar a los pacientes, por lo que la pandemia no es una excusa que valga para descuidar la salud bucal. “El año pasado fue difícil, porque al principio debimos permanecer cerrados. Se retrasaron tratamientos y surgieron nuevos problemas, como el aumento de casos de bruxismo”, dice. Ahora es tiempo de asumir con responsabilidad el cuidado de la sonrisa para evitar problemas graves en el futuro.

Recomendaciones a seguir

A continuación, te compartimos algunos consejos para que el uso de mascarillas no afecte tu salud bucal:

Cambia periódicamente las mascarillas. Las quirúrgicas deben ser reemplazadas cada cinco horas máximo. De no hacerlo, pierden la eficacia y generan mal olor, por la cantidad de saliva que se acumula. En el caso de las de tela, deben lavarse cada vez que vayas a utilizarlas y preferiblemente secar con calor o poner al sol.

Ingiere suficiente agua. El agua ayuda en el proceso de autolimpieza de la boca y favorece la producción de saliva. Siempre y cuando retires tu cubrebocas al momento de tomar agua y vuelvas a color inmediatamente después de hidratarte, no corres ningún riesgo de contagio. Para mayor seguridad, puedes llevar contigo tu propio termo con tapa.

No descuides el cepillado. Quizás el uso de mascarilla no permita que los demás se percaten de si tus dientes están sucios o si tienes mal aliento, pero recuerda que el cepillado es parte de una correcta higiene, y no hacerlo como se debe (después de cada comida) propicia la aparición de caries.

Evita el consumo de tabaco y alcohol. Ambos de por sí contribuyen al mal aliento, imagínate si después debes tapar tu boca. ¿Vas a consumir alcohol o a fumar?, al menos procura hacerlo en espacios abiertos en los que te encuentres solo o en casa, donde no es necesario usar mascarillas.

Cambia tu cepillo con frecuencia. En tiempos normales, lo aconsejable es cambiarlo cada tres meses, a menos que esté muy deteriorado. Sin embargo, los expertos recomiendan que adquieras un nuevo cepillo si tuviste COVID u otra enfermedad respiratoria.