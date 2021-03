$!¿Cómo afectan los filtros tu autoestima?

Psicólogos y cirujanos plásticos han llamado a esta obsesión por los filtros ‘Dismorfia de Snapchat’, por ser esta la primera plataforma en ofrecerlos. Aunque dicho mal hasta el momento no se encuentra en ningún manual médico o psicológico, sí se define como un trastorno dismórfico corporal, específicamente clasificado dentro del espectro del trastorno obsesivo compulsivo, cita el portal Hipertextual.

El auge de redes sociales como Snapchat e Instagram ha fomentado el uso excesivo de filtros del que la mayoría, sobre todo las nuevas generaciones, somos víctimas. En estos tiempos, cuesta pensar en subir una fotografía a historias o al perfil sin ‘ayudarnos’ un poquito para lucir mejor, pues al final los filtros son herramientas que, así como el maquillaje, se hicieron para usarse en favor de sentirnos mejor con nuestra apariencia física. El problema viene cuando abusamos de ellos e idealizamos una imagen perfeccionada que no va acorde con la realidad.

De acuerdo con lo planteado por dos investigadores en el estudio “Is Snapchat Dysmorphia a Real Issue?” (¿es la Dismorfia de Snapchat un problema real?), la obsesión que crean estas herramientas tecnológicas para hacernos lucir bien es preocupante. De hecho, reseñan los casos de dos cirujanos que habían observado a muchos de sus clientes describiendo los cambios deseados, los cuales correspondían a lo que podían proporcionar los filtros de Snapchat e Instagram.

La psicóloga Eli Soler comenta para Hipertextual que los filtros y las aplicaciones que modifican el físico solo empujan a querer conseguir un perfil de belleza tan irreal como inalcanzable. “Esto puede afectar negativamente la autoestima de las personas, especialmente adolescentes, que configuran su autoimagen con la respuesta que reciben de sus publicaciones”, recalca.

¿Qué hacer para que los filtros no laceren tu autoestima? Lo que recomienda el experto en salud mental Jonathan Olivera en una publicación en la cuenta de Instagram @soyhumanologo es evitar caer en las demandas absurdas de la sociedad, que en lugar de hacernos mejores seres humanos afectan radicalmente la forma en la que nos vemos y sentimos con nosotros mismos. ¿Qué pasará cuando te vean y no luzcas como en las fotos?, ¿te sentirás cómoda? Lo ideal es que seas consciente del uso que le das a los filtros y si reconoces que no puedes vivir sin ellos, consideres buscar ayuda profesional.