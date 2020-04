$!¿Cómo afrontar la crisis con normalidad?

Si mantenemos la calma, pensamos de forma lógica los problemas y buscamos información objetiva, podemos recuperar el control de la situación, pero algunas veces nos dejamos llevar por la impulsividad, por lo que hace la mayoría o por lo que parece más fácil sin pensar que quizá eso no solucione nuestro miedo y nos vuelva más caóticos aún.

Ante una crisis como la que se vive actualmente se pueden presentar sensaciones de malestar y altibajos emocionales, pero esto no es algo malo, son respuestas adaptativas del cuerpo intentando afrontar a su manera la situación, haciendo uso de los recursos que tenga a su alcance. El problema ocurre cuando esas emociones son tan intensas que asustan mucho y bloquean a una persona física o mentalmente o les dificultan realizar sus actividades diarias con normalidad.

Para comenzar a comprender de dónde proviene el malestar psicológico, tanto si lo hemos identificado o no, es necesario comprender que el ser humano suele reaccionar ante una situación extraña como esta de maneras distintas: con pensamientos, emociones, comportamientos o reacciones físicas extrañas. Todas estas reacciones pueden ser más o menos intensas y hacer que cada persona afronte la situación de forma diferente a los demás. Los pensamientos producen diferentes estados emocionales que generan ciertas conductas y estados fisiológicos.

Esta no es la guía definitiva ni una secuencia enumerada de pautas o consejos generales para sobrevivir al confinamiento provocado por la crisis del coronavirus. Aquí sí se tratan aspectos básicos de salud mental para informar, divulgar y brindar recursos visuales sobre aspectos que favorecen el bienestar psicológico.

Un ejemplo práctico

Pensemos en la salida masiva a los supermercados para comprar alimentos, incluso antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma. Como no teníamos en nuestro poder toda la información, nos generó incertidumbre y, como no teníamos esa respuesta, actuamos de forma poco reflexiva e incluso nos dejamos llevar por lo que hacían otros y nos aprovisionamos por si acaso.

En este ejemplo vemos cuál ha sido la relación entre los niveles de respuesta mencionados anteriormente: cognición, emoción, estado fisiológico y conducta.

Pensamientos originarios

No sé cuánto va a durar esto ni si habrá abastecimientos. Voy a abastacerme. No quiero encontrarme en la situación de no poder comprar lo que necesito si dejo esta compra para más adelante.

Emoción

Ansiedad, preocupación, angustia.

Estado físico

Inquietud física, agitación, tensión muscular, palpitaciones, sudoración.

Conducta

Lleno el carro del supermercado. Otros ejemplos que puede generar esta situación: No dejar de pensar en la situación actual, informarse y preocuparse en exceso.