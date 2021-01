$!Cómo afrontar la desmotivación laboral

Lunes, 6:00 de la mañana. Suena la alarma anunciando que es hora de levantarse para ir a trabajar. La reacción automática es posponer la alarma una y otra vez hasta el último minuto, cuando ya no quede más remedio que pararse de la cama para evitar llegar tarde, pero no sin antes autopreguntarte: ¿de verdad necesito este empleo?

Una vez reconoces el problema, el siguiente paso es buscar solución. Para algunos, la respuesta está en abandonar el trabajo actual. Pero ¿la desmotivación necesariamente indica que hace falta cambiar de ambiente laboral? No siempre es el caso, asegura la psicóloga. “Es importante identificar qué puede estar faltando, tanto de tu parte como de la empresa, y buscar espacio para conversarlo y llegar a acuerdos”, dice, añadiendo que siempre es bueno dar una oportunidad, sobre todo si la persona se dedica a lo que le apasiona. Si al final no funciona y se toma la decisión de partir, al menos queda la satisfacción de haberlo intentado.

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. Así reza una famosa frase con una verdad a medias, pues el hecho de amar tu empleo no quiere decir que, en algún momento, no te sentirás desmotivado o cansado. “¡Claro que puedes perder motivación aun haciendo lo que amas! Más allá de la tarea o las funciones en sí, los ambientes de trabajo se tratan de relaciones: de cultivar confianza, de comunicación, respeto y cuidado. Si estos aspectos fallan, no hay tarea que por más que te guste pueda sostenerse en el tiempo, y si se hace es a costa de sufrimiento y estrés emocional”, indica Valenzuela.

Consejos para recuperar la motivación perdida