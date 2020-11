Cómo aplicar controles parentales digitales de manera eficiente

Si quieres proteger a tus hijos de contenidos inapropiados en línea o limitar su tiempo de pantalla, los controles parentales digitales pueden ayudarte a establecer control sobre el uso de internet de los más pequeños. Pero, entonces llega la pregunta de todos los padres: ¿y cómo se hace esto? Muy fácil, gracias a las explicaciones que el youtuber de tecnología Hipólito Delgado dejó en un Live con @jumbord y su plataforma #aprendiendodesdecasa. Te contamos todo lo que aprendimos para que puedas ponerlo en práctica.

Si te preguntas qué son los controles parentales, podríamos definirlos como una forma de poner reglas de manera automática a los contenidos o el tiempo que nuestros hijos dedican a sus dispositivos digitales: celulares, tabletas, computadoras, etc. Una herramienta muy eficiente con la que podrás colocar una clave para entrar al dispositivo o bajar aplicaciones, desde tu propio dispositivo (como adulto y administrador) restringiendo horarios, instalando o no aplicaciones, o revisando el contenido. Lo mejor de todo es que todos los dispositivos vienen con controles parentales muy útiles, eficientes y fáciles de implementar. Y son tan confiables que @hipolitodelgado confirma que no hace falta acudir a otros servicios de pago. Vamos a enfocarnos en los dos sistemas operativos principales: Android e IOS (Apple).