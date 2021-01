$!¿Cómo atraer las cosas buenas en este 2021?

Ser feliz es una meta que se alcanza, aún cuando no tengas nada material; es un privilegio que logran las almas que saben dar gracias por aquello que es realmente valioso y ningún virus, ni desastre natural lo puede alcanzar. De modo, que si te decides este puede ser el año de la felicidad.

La vida, la salud, la respiración, los sentidos, la risa y otras tantas grandezas que no se compran porque de ser así nadie las podría pagar, son la mejor excusa para ser positivos en medio de una dificultad mundial, que ha causado la pandemia del COVID-19.

Aprende a soltar todo aquello que te añade malestar y roba tu energía mental y emocional. Di no a lo tóxico, ya sea una persona, un trabajo, una situación, tú vales más.

No en vano reza el dicho que el que mucho abarca poco aprieta; evita quererlo todo a la vez, comienza con lo sencillo para poder lograr tu “gran sueño o tu plan”. Reconoce que no eres todopoderoso para controlar todo cuanto ocurre, “suelta un poco de vez en cuando”. La ansiedad excesiva puede complicarte el camino.

Presta atención a lo que realmente importa: no te distraigas. Si te afecta demasiado lo que ocurre alrededor de ti te paralizarás y hasta terminarás comprando culpa a la gente que no le interesa tu bienestar; sin embargo, en ese mismo camino de mirada fija a tu objetivo abre espacio para dejarte querer, acompañar y apoyar de esas personas genuinas que saben estar para ti. No te creas autosuficiente, en muchos momentos nos necesitamos mutuamente.

No te olvides de alimentar el amor propio, reconoce tus fortalezas incluso antes de que otros lo hagan, eso hará que te conviertas en tu mejor versión y te concentres en tu bienestar y felicidad.