Cómo crear espacios para empleados felices

Siempre había escuchado que el ambiente físico de las empresas influye en el rendimiento de sus empleados. Hoy hemos consultado a la arquitecta Kathylka Urtecho, quien confirma mis sospechas, agregando que “el bienestar está directamente relacionado con el espacio construido y determina la forma en la que trabajamos”.

Hay entornos que generan estrés. Por lo regular son aquellos que no se desprenden de una gestión humana acorde a una cultura organizacional saludable, esto nos lleva a resaltar que, antes de cualquier intervención en un lugar laboral, hay que tener en cuenta que la gente es el mejor activo de cualquier empresa, no importa el tamaño, ya que si el espacio físico no responde a sus necesidades fisiológicas creará fatiga laboral, disminución de la productividad en un 10% o más, así como falta de compromiso y fidelidad del personal.

Entendido esto, la misión principal es crear una armonía visual para gestionar que los colaboradores se sientan a gusto y relajados. Hay que recordar que parte de la imagen es todo lo que se percibe a través de los sentidos; el volumen de las conversaciones, los olores, el control de la higiene toman lugar en esta parte y es una cuota en la que cada individuo debe aportar con miras a crear experiencias positivas.

Las tonalidades y su impacto son primordiales, Urtecho pone el ejemplo de la luz del sol como un enlace hacia el equilibrio cerebral o el espectro de la luz del sol naranja, que genera melatonina –la hormona del sueño–, el azul o el blanco, muy comunes en las pantallas, activan la serotonina, que es una de las hormonas del cuarteto de la felicidad (como se les conoce junto a la dopamina y las endorfinas), controla nuestros estados de ánimo y la generamos cuando nos mantenemos activos haciendo movimientos aeróbicos.

El espacio para la movilización es importante, es decir, un diseño que promueva estar activos dentro de la oficina.

13 consejos para gestionar la salud laboral a través del espacio

1 Incorporar los impactos de la salud por diseño del espacio físico a los costos- beneficios y tener la remodelación de la oficina como un activo vital para el óptimo desempeño de la empresa.

2 Enfocar el diseño del espacio en las personas.

3 Que las estrategias de diseño estén alineadas con las políticas de bienestar y felicidad que el departamento de gestión humana tiene como objetivo.

4 Incorporar luz natural para todos. Las oficinas de ejecutivos en la periferia con luz natural y vistas, y las plataformas de trabajo en el interior es ya un esquema de distribución obsoleto. Todos en la empresa deben tener acceso a la luz natural y poder salir al exterior.

5 Cuidar la calidad del aire interior. Mantener limpios los aires condicionados, dar mantenimiento adecuado a las alfombras con limpieza sin químicos.

6 No utilizar materiales ni acabados con componentes nocivos para la salud.

7 Promover el diseño activo. Menos ascensor, más escaleras.

8 Tener un mobiliario ergonómico, que soporte la espalda y ayude a cambiar de posición el cuerpo.

9 No comer en los escritorios.

10 Diseñar áreas de descanso donde se pueda interactuar y compartir e inclusive trabajar con acceso a comida saludable.

11 Incorporar la naturaleza dentro de la oficina, con plantas y/o patrones conocidos de la naturaleza (colores, formas, entre otros).

12 Un lugar accesible para trabajar todos.

13 Lo que es bueno para los seres humanos, es bueno para el medioambiente.