$!¿Cómo crear metas para 2021?

Las metas que te plantees para este 2021 no debes asumirlas con tanta rigurosidad, recuerda que muchas cosas no dependen solo de ti, pero hacerlas te permite tener un propósito o un objetivo por el cual ir. A continuación cuatro pasos para que te plantees metas enfocadas en ti.

Nathalia Medina, fundadora de The Key Item, recomienda que antes de escribir las metas, te tomes el tiempo de analizar y definir un plan con intención para ti, ya que este trabajo es muy personal y cada uno tendrá respuestas diferentes. Por eso tómate tu tiempo y hazlo a tu manera.

Independientemente de cómo haya sido el año anterior, podemos soñar con un 2021 mejor. Por eso, aunque las cosas no siempre salen como las planeamos es necesario hacer un análisis de nuestro 2020 para luego plantear las metas y propósitos del año que inicia.

En este punto debes responder estas cuatro preguntas: ¿Qué salió muy bien este año? ¿Qué aprendí de todo lo que salió bien? ¿Qué no salió tan bien? y ¿qué aprendizaje te dejó? Con esta última pregunta debes analizar qué te dejó esa situación, viendo cómo podrías mejorarlo y sobre todo qué descubriste de ti. Es importante que al responder seas sincero contigo mismo y lo hagas pensando en varias áreas de tu vida, por ejemplo: Trabajo, Familia, Relaciones, Crecimiento personal, Finanzas, Espiritualidad, Educación, Salud o Bienestar, etc... Si quieres has el ejercicio por escrito.

Visualízate el 31 de diciembre de 2021