$!Cómo cuidar el planeta mientras #tequedasencasa

En estos extraños días, en que la mayor parte de la población permanece en casa y nuestras rutinas han cambiado, los ambientalistas Miosotis Batista ( @mioexplorando ) y Yohanan Núñez ( @yohanature ) nos dan algunas ideas sobre cómo seguir cuidando del medio ambiente desde la casa y, por qué no, construir nuevos hábitos que preserven la salud del planeta. Y sino pregúntate, ¿qué aprendiste en esta cuarentena para que cuando todo vuelva a la rutina esta vez lo hagas de manera más consciente?

3. Puede que en la habitación de los niños aún las paredes no estén pintadas, anímalos a escoger una especie en peligro de extinción y aprovecha la oportunidad para explicarles la importancia de preservarla, es una excelente actividad para aprender en casa.

1. Enséñales a cepillarse de manera divertida, usando un vaso y cepillo de bambú, y mientras lo hacen puedes explicarles que esa forma de cepillarse es con la finalidad de no desperdiciar el agua

1. ¿Cómo iniciar a los niños en buenas prácticas medioambientales? Dependerá mucho de la edad. Si son niños pequeños, menores de cinco años, es importante saber que ellos no entienden nada de lo que esta pasando, razón por la cual están muy abiertos a aprender, pues finalmente solo asumen que papá y mamá están todo el tiempo con ellos en casa. En ese caso se puede empezar por lo básico:

En estos días, recomendamos también implementar el “Zero Waste” en casa: usar todos nuestros recursos para generar la menor cantidad de residuos. “Una forma muy creativa de utilizar este tiempo en familia es hacer recetas creativas con algunas partes de las plantas que no solemos consumir, como la cáscara de guineo, que puede usarse para crear carne vegetariana, de esta forma minimizamos el contenido de basura orgánica generada y tenemos que salir menos durante la cuarentena ya que tenemos más recursos disponibles de lo que pensábamos", explica Yohanan Núñez.

2. Ya que muchos quieren ver Netflix, aprovecha la plataforma y siéntate a ver un documental de principiantes que están descubriendo la importancia de cuidar el planeta: Our Planet” es una buena elección para empezar.

2. ¿Son las fundas reusables un potencial foto de contaminación?

La respuesta es no. No hay estudios que lo certifiquen, aquí realmente el debate debe ser que la población asuma con responsabilidad, higienizar correctamente las bolsas de tela que use para ir al supermercado, lavarlas y secarlas bien.

La razón que han dado algunos países es que las bolsas de tela hay que lavarlas cada vez que se usan y ciertamente hay que lavarlas, pero si estamos en cuarentena, ¿cuántas veces vas al súper mercado? Se entiende que las menos veces posible porque la idea es evitar salir a la calle.

Frente a la posibilidad de que en su momento solo sean permitidas las bolsas plásticas, la recomendación es que la población opte por darles más de un uso y sean biodegradables.