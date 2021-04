$!Cómo dar una buena primera impresión

Una primera buena impresión no se repite. No existe la oportunidad de repetir una primera vez en una entrevista, cita o encuentro con otras personas. Un buen currículum o la mejor recomendación no te libran de causar una buena primera impresión.

La capacidad que tienes de prepararte para un primer encuentro va a determinar que tantas otras oportunidades tendrás para mostrar tus actitudes, capacidades y habilidades.

La ciencia ha demostrado que la primera impresión se consigue en tan solo siete segundos desde que conoces a alguien. Y en el estudio publicado en “Nature Human Behavior” encontró que la persona que está vestida con más estatus siempre se considera competente.

Por eso es tan importante que des una buena primera impresión: