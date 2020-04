$!Cómo enfrentar la pérdida de un ser querido en tiempos de coronavirus

La muerte es lo único seguro en la vida. Sin embargo, uno nunca está listo para perder a un ser querido, y mucho menos si esta perdida se da de manera inesperada a causa de una pandemia que, al menos en República Dominicana, hace tan solo meses nunca imaginamos que nos tocaría enfrentar y que cobraría tantas vidas.

Desde el punto de vista psicológico, la realidad es que no hay manera de prepararnos para que el deceso de alguien cercano no nos afecte emocionalmente. Así lo deja saber la psicóloga clínica Karem González, quien dice que ante la situación del coronavirus lo único que podemos hacer es vivir un día a la vez, con la conciencia de que somos seres vulnerables y no tenemos control alguno sobre los giros de la vida.

Según la experta en conducta humana, cuando intentamos evitar o suprimir el dolor que sentimos, solo se crea un efecto contrario. “Dejar de querer por no apegarse, dejar de vivir por no sufrir o tratar de evitar el dolor es lo que lleva al sufrimiento”, expone, al tiempo que recalca que pensar que podemos estar preparados para la crisis es una utopía.



Emociones que pueden surgir

En primer lugar, hay que tener presente que la muerte de un ser querido bajo estas circunstancias provoca sentimientos distintos a una perdida en tiempos normales. Esto se debe a que la cuarentena ha traído con ella muchas preocupaciones propias del COVID-19, que, por sí mismas, constituyen una fuente importante de malestar y estrés. Esto hace que la experiencia de duelo se haga aún más complicada y tediosa para el doliente.

Entre los sentimientos que llega a experimentar una persona a la que le toca una muerte cerca en momentos como estos, González cita tristeza, rabia, culpa, impotencia e incluso incredulidad, por lo surrealista de la situación. “El doliente puede sentir enfado ante la vida, cuestionarse si hizo un buen trabajo, sentir culpa al pensar que puede contaminar a otros. Es normal que se sienta abrumado e irritable, y en ocasiones experimentar la sensación de irrealidad o shock, por lo repentina o abrupta de la muerte”.