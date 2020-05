¿Cómo es un día de cuarentena para Lorenna Pierre?

Ahora que no tiene que madrugar tanto, por la cuarentena, Lorenna confiesa que al despertar aprovecha para compartir con su esposo, hace su oración y se para de la cama para entrenar. Es lo primero que hace en el día, una actividad que le ha ayudado a desconectarse y descargar ansiedad y estrés, sobre todo porque se ha dedicado a entrenar con su familia, padres y hermanos, con las rutinas de su entrenador, a través de videollamadas, cada quien desde sus hogares.

Una publicación compartida de L O R E N N A P I E R R E (@lorennapierre) el 5 May, 2020 a las 2:33 PDT

¿Y las tareas domésticas? Para no agobiarse lleva una agenda, como lo haría con cualquier otro trabajo. Esto le ayuda a entender que está dentro de cierta normalidad, ya que es una persona muy estructurada. Además integra a su esposo y hace que los chicos también cooperen para que sea menos pesada la carga. Y, cómo no, recomienda hacerlas con música, un elemento muy importante para hacer estas tareas más divertidas.

Como todos, la comunicadora tiene sus días buenos y malos. Para sobrellevarlos trata de sacar lo mejor de sí en cada momento, un día a la vez. Así los días que no tiene ánimo o energía se da el chance, al menos dos o tres horas, de alejarse y asimilar que no está bien, para interiorizar qué le esta pasando. Esto le permite luego seguir con su día a día.

¿Series o películas que nos recomienda? Aunque puedes ver todas sus sugerencias en #Lacinematecadelore, confiesa que no ha visto tantas como debería, ya que se ha dedicado a darle cariño a esos proyectos que había puesto en pausa. La Casa de Papel, Sergio, Unorthodox o The Last Dance, son algunas de las que le han robado el sueño estos días.

Como creadora de esas perlas que nos regala desde su comunidad @poder.corazon, este es su mensaje en esta cuarentena: "Dense la oportunidad de experimentar las emociones que fluyen en su corazón. El día que no estén bien, dense chance de no estar bien, y el día que sí lo estén busquen la manera de hacer todo lo que tienen pendiente. Creo firmemente que al final es una cuestión de actitud, y si buscas cosas que te hacen feliz, eso poco a poco te va alimentando tu energía positiva, y así los días malos van a ser cada vez menos. Vamos a vivir un día a la vez, a concentrarnos en salir adelante y unidos vamos a lograr que esto sea una lección que nos va a convertir en mejores seres humanos que le daremos más al mundo. ¡Unidos vamos a lograrlo!".



Idea fotos y video: Jerameel Reyes