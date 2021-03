$!Cómo fomentar la confianza en tus hijos

Mantenerte al tanto de lo que pasa con tus hijos en la escuela, en casa cuando no estás y hasta qué hacen en internet es la única manera de protegerlos de los diferentes peligros a los que se exponen a diario, y eso se logra manteniendo una buena comunicación con ellos basada en la confianza. Claro, no vamos a negar que hacer que ellos confíen en ti tanto como lo hacen con sus amigos, sobre todo si se trata de preadolescentes, no es tan sencillo como quisiéramos, pero sí que vale la pena si la intención es crear un vínculo familiar fuerte y estable. “La confianza es la base más firme sobre la cual se puede crear la relación entre padres e hijos”, asegura la psicóloga Clarissa Guerrero, añadiendo que, si bien es importante fomentar este valor en todas las relaciones, en la familiar es necesario. “Es la muestra de la comprensión de un amor incondicional”, dice.

Para la especialista en terapia infanto juvenil, no hay una edad precisa en la que se debe empezar a promover la confianza en casa; más bien debe construirse desde el día uno. “La meta debe ser que desde siempre exista entre los miembros de una familia. Es vital ya que la confianza cuida, protege, brinda seguridad y estabilidad a los hijos”. Las causan por las que los niños pueden no confiar en sus progenitores son varias, entre las que destacan el miedo a ser juzgados o castigados una vez comparten informaciones chocantes. Pero es en esas situaciones en las que se pone a prueba si realmente el vínculo es incondicional. “Los padres pueden recibir informaciones impactantes de sus hijos o amigos, y ante esto lo más importante es mantener la calma y controlar las reacciones”, dice la experta. A eso añade que los niños no deben sentir juicio en las palabras de sus padres, sino apoyo.

Lo que debes hacer

La confianza se genera con pequeñas acciones. A continuación, algunas recomendaciones que nos comparte la psicóloga para fomentarla en tus hijos: Muestra empatía. Préstales atención siempre, incluso en esos momentos en los que te cuentan que un amigo no quería jugar con ellos o que alguien les quitó un columpio. Si aprendes a conectar con empatía en esos momentos se va generando la confianza de saber que sus vivencias son valiosas y papá y mamá un refugio seguro. No minimices sus situaciones. Es típico escuchar a los padres decirles “eso no es nada” o “ya otros amigos jugarán contigo”, pero ten en cuenta que lo que es una tontería para los adultos, para los niños puede ser muy importante. Cuando minimizas, cortas la emocionalidad y no les envías un mensaje de empatía y escucha activa a tus hijos. Cuida tus palabras. Debes tener cuidado con los comentarios y juicios de valor que emites, en especial si tienes preadolescentes o adolescentes. Ellos te observan y escuchan, y van dándose cuenta si serás abierto y receptivo o si, por el contrario, estarás lleno de prejuicios.

