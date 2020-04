$!¿Cómo hacer la compra y guardarla correctamente?

Siempre que se habla de este tema surge la importancia de ir con la cabeza fría, con una lista bien pensada, sin hambre y sin agobio de prisa. Estando aquí, lo primero es revisar siempre la fecha de caducidad de lo que adquieras, que esté limpio y bien tapado; y evita aquellos productos que tienes dudas de necesitar o no vayas a consumir.

Que vayas al supermercado varias veces a la semana, y más en tiempo de cuarentena, podría ser una señal de que no estas haciendo compras inteligentes, como consecuencia, pones tu vida y la de tu familia en riesgo, al exponerte al contacto de grupos. Es tiempo de rectificar el camino, llenando la nevera y la despensa correctamente con los consejos de los chefs Wandy Robles Lamouth y José Mazara.

En este tiempo hay góndolas vacías ¿Qué hago si no hay algunos productos de mi lista? Sustituirlos por otras opciones; en caso de no haber cebolla, por ejemplo, utiliza puerro.

¿Se debe ajustar el menú a lo que compramos o comprar en base a un menú? Compra siempre en base a un menú, si en tu menú no hay mariscos porque todos son alérgicos, aunque los camarones estén a un peso la libra, no te servirá de nada, por tanto, déjalo para que no desperdicies espacio ni dinero.

Es normal que nos pasemos del monto del presupuesto de la compra, ¿qué hacer para que ya no ocurra? Verificar lo que tenemos en casa, antes de salir. Llevar los conocimientos profesionales a la casa, establecer un mínimo y un máximo y partir de un inventario final para iniciar una nueva compra.