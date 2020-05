¿Cómo hacer un jardín de hierbas aromáticas?

A continuación algunas opciones que te dejarán con los deseos de seguir sembrando día tras día aun después de culminar la cuarentena, porque sembrar no es para un alma de espíritu viejo, sino una terapia que busca en el verde corazones satisfechos.

Las flores te alegran el día pero una taza de té de tu propio jardín es darle un sorbo de bienestar superior al cuerpo. Puedes intentar tenerlos ambos, en maceteros, si no tienes patio, ya que por lo regular son plantas de raíces sencillas sin mayor exigencia que un mínimo trato, hablando de las hierbas, porque hay plantas florales que lo requieren todo de tí.

Menta. Ideal para los nuevos sembradores, porque es muy simpática en cuanto a requerir cuidados, adaptándose con facilidad a cualquier suelo, no requiere de gran cantidad de sol. La mejor opción de siembra es conseguir un esqueje (una ramita), por semillas está bien pero es más práctico sembrar un pedazo de la planta, para que en pocos días puedas disfrutar de sus beneficios en una taza, un plato o un postre.

Romero. La gran queja de muchos que aman sembrar, que no se les da, que se le muere repentinamente, que los esquejes de inicio de siembra no echan hojas. Lo que pasa es que esta beneficiosa planta para la salud y las comidas, no la puedes tratar como al resto de la que hemos mencionado, al igual que al orégano le gusta los ambientes secos y con abundante luz solar, aunque puede resistir a unos cuantos días de sombra. Perfectamente la puedes sembrar juntas si la maceta tiene suficiente espacio para que tenga la distancia adecuada para sentirse cómodas, pues crecen considerablemente.