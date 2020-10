$!¿Cómo han cambiado las preferencias de los viajeros?

Otro es Jamaica, que estableció cuatro categorías de viajeros para los no residentes que visitan el país con fines turísticos y se alojan en el "corredor resistente". Esto significa que los visitantes deben cumplir el requisito de prueba previa, especialmente los que proceden de lugares de alto riesgo.

El estudio What Travelers Want de Expedia Group recopiló información de 30,000 viajeros en 13 países, para comprender mejor los factores que influyen en su toma de decisiones, especialmente en lo que respecta al valor, la limpieza y las interacciones que más les importan.

Más de ocho de cada diez viajeros dijeron que los hoteles de rangos de precios similares se ven igual en Internet y que deben hacer más para sobresalir. Esto cruzó las líneas generacionales y mostró que en general, los hoteles no están haciendo lo suficiente para hacer sus propiedades únicas y diferenciadas.

Casi tres cuartas partes de los viajeros leen las reseñas antes de reservar una propiedad. Las críticas tienen un impacto, especialmente para los de gran influencia social como los milenials y la generación Z, quienes muestran inclinación por propiedades con comentarios positivos de otros huéspedes. Los baby boomers fueron los menos propensos a leer comentarios, con un tercio saltándose este paso por completo. Para el caso de las opiniones negativas, casi el 80% de los encuestados considera que si los hoteles no responden esto afecta su elección.

Las fotografías son parte de la imagen y presencia de la propiedad que una gran mayoría de viajeros toman en cuentan. Sin embargo, no es una regla que aplique para todos, pues los baby boomers son los que ven menos fotos y un tercio de ellos solamente ve cinco o menos.

Contacto con los viajeros

De acuerdo con What Travelers Want, la mayoría de los viajeros (70%) desea recibir información acerca de las comodidades antes de realizar el check-in. Los hoteleros pueden usar nuestra herramienta de Messages para enviar información acerca de las nuevas prácticas o cambios en las comodidades que puedan afectar la estadía de los huéspedes antes de llegar a la propiedad. De esta forma se reduce el riesgo de no cumplir sus expectativas. Casi 60% de los viajeros de todas las generaciones están dispuestos a compartir con antelación su hora de llegada, junto con sus necesidades especiales para mejorar su estancia.