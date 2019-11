¿Cómo influye la alimentación en niños con hiperactividad o TDAH?

Muchas veces sólo se toma en consideración la cocina nutritiva cuando se quiere bajar de peso, pero en realidad la alimentación con ingredientes naturales juega un papel mucho más importante para el correcto funcionamiento del cuerpo, especialmente para quienes tienen condiciones especiales que, sin saberlo, lo requieren. Cuando pensamos en niños TDAH, es decir con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, no se nos ocurre pensar que esa galleta dulce que come todos los días es la razón para que su cuerpo reaccione de esa forma. Así lo explican dos profesionales del centro médico Pedineuro, expertas en el área de la alimentación y pediatría neurológica en este primer centro de enfoque neurológico del país, quienes con sus contribuciones expertas ayudan a conocer mejor esta condición recomendando qué clase de alimentación es la más efectiva.

Según la pediatra neuróloga Dra. Dayana González y la máster en nutrición y dietética Génesis Tiapa, cuando hablamos del enfoque biológico y nutricional de niños con trastornos del desarrollo, es decir Déficit de Atención e Hiperactividad, y hasta sería irresponsable excluir su importancia en enfermedades del trastorno del desarrollo como es el Autismo, antes de dar de comer a estos niños lo que ingieren todos los días, es necesario considerar cómo su cuerpo va a digerir esos nutrientes, o si son fáciles o difíciles de aprovechar para él. Acompáñenos a desentrañar la importancia de una correcta alimentación directamente proporcional a la conducta, tanto en el tratamiento como en la prevención de estas condiciones desde temprana edad.

Entonces, ¿cuál es la conexión entre la alimentación y los niños con TDAH?

Dra. Génesis Tiapa: Cuando hablamos de la importancia de la alimentación, en cualquier trastorno de neuro-desarrollo, lo enfocamos desde un punto de vista biológico al origen nutricional de la enfermedad. Hablamos de que, más que ser un problema neurológico que me afecta el intestino, es un problema intestinal que me afecta el cerebro.

Entonces tenemos una serie de alimentos, nutrientes y anti-nutrientes que, al ingerirlos, inflaman el intestino, lo vuelven permeable a toxinas, a elementos inflamatorios. Eso activa un sistema inmunológico que ya tiene cierta predisposición al cúmulo de toxinas en un niño que ya cuenta con una condición con un nivel de desintoxicación menor. Y todo eso viaja por el torrente sanguíneo hasta el cerebro, por lo que a una persona que no tenga esta sensibilidad a esos alimentos, estos no deberían entrar por esos espacios entre el intestino ni atacar nada desde el punto de vista cerebral.

En términos de ese menú saludable que podría construirse para esos niños, ¿cómo se encuentra el balance para que coma alimentos que le hagan provecho, pero también que a él le gusten?

Dra. Tiapa: No usamos todos los alimentos, pues de por sí los niños con trastornos de desarrollo tienden a desarrollar repulsión hacia ciertos alimentos que no les gustan. Y a veces no es porque desde el punto de vista neurológico o psicológico no los quieran, sino porque el mismo cuerpo les genera una repulsión.

En ese caso, a veces el menú no es tan variado porque tenemos que combinar lo que a él le gusta con lo que a él le conviene e idear formas creativas con los alimentos en forma de figuritas y texturas que le llame la atención. Y una vez que vamos sanando el intestino, esta repulsión a los alimentos irá mejorando y aceptará comer más cosas que en un inicio, por lo que se vuelve mucho más fácil armar el menú.

¿Existe una tabla, como una pirámide de alimentación, con la que se le puede explicar directamente al niño con déficit de atención e hiperactividad, qué puede ingerir?

Dra. Tiapa: Una pirámide como tal, justamente para TDAH no existe, o por lo menos no tengo el conocimiento hasta ahora. En cuanto a esa educación directa al niño, depende mucho de la edad. o de qué tanta conciencia el niño haya desarrollado: puede tener la idea de ‘okey, no voy a comerlo’. Y eso depende mucho de la educación que haya recibido de sus padres. Ellos juegan un papel fundamental en todo esto porque va a ser el primer patrón que el niño va a seguir.

Por eso también es muy importante que en casa la alimentación especial no sólo sea para él, y los demás coman cosas que a él no le conviene, sino que toda la familia pueda adoptar un cambio de estilo de vida general. Así se irá acostumbrando a que eso es lo normal, porque la mayoría de los patrones alimentarios actuales no son tan saludables por cuestión de cultura. Uno crece creyendo que eso es lo que está bien y lógicamente va desarrollando su vida acorde a lo que está aprendiendo.”

Dra. Dayana González: Es importante saber que la pirámide normal de alimentación está basada en un primer plano en carbohidratos, en segundo en vegetales y frutas; después vienen las proteínas y las grasas. Entonces, ¿qué tan contradictoria es esa pirámide alimentaria con relación a lo que es una alimentación óptima para el cerebro?

Dra. Tiapa: Sí, tiende a ser bastante contradictoria. Incluso ahora mismo me viene a la mente que podríamos diseñar una especie, quizás no de pirámide, sino un esquema propio de Pedineuro para explicar, de una forma creativa, tanto al padre como al niño todo esto. Porque, si bien dice la doctora González, la base de la pirámide nutricional va enfocada a carbohidratos provenientes de cereales, pan, trigo, avenas, maíz, que en la mayoría de los niños con este tipo de condición no deben usarse o genera un efecto contraproducente, y al niño probablemente en el colegio le van a enseñar que eso es lo que se debe comer, probablemente no va a entender por qué él no.

Dra. González: Muchas veces veo en la consulta que lo que estos niños llevan en la lonchera son puros carbohidratos: su jugo con alto contenido de azúcar, endulzado, más el pan, más bizcochitos, la galletita y todo eso. Y los profesores vienen y nos dicen que el niño está eléctrico, que está muy inquieto, que no se puede quedar tranquilo, no se concentra y muchas veces no aprende con la misma velocidad que debería de acuerdo a su edad.