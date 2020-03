$!Cómo llevar el Classic Blue a tu hogar

4. Si no quieres hacer un cambio radical en tu hogar, te vamos a dar algunas ideas de como tener una “intervención azulada” que no implique un gasto mayor y haga un cambio estratégico a tus espacios. Muchas veces cuando hablamos del color azul pensamos en el mar, pero no tienes que irte con un tema marítimo, rompe el esquema con detalles geométricos, texturas, formas, diseños diversos.