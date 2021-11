$!¿Cómo lograr la armonía cromática en casa?

Cambiar el color de nuestros espacios puede ser un acto hasta terapéutico, aunque es muy común buscar inspiración, intentar llevar nuestras ideas a las paredes y luego no obtener lo que visualizamos porque no existe un equilibrio o no logramos alcanzar la armonía en la combinación de los colores.

Para esto la decoradora y asesora de interiores Vanessa en su espacio (@el_armario_de_vanessa), comparte una regla de oro para lograr combinaciones de impacto y obtener la armonía cromática: “Para lograr la armonía con las tonalidades el espacio debe estar dividido en; 60% con un color principal, el 30% un color protagonista y el 10% con otro color que aporte originalidad a la paleta cromática”.

Pero, ¿por qué esta división y que aporta cada una?

Color principal 60%