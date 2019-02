$!¿Cómo lograr que el amor dure para siempre?

Pamela y Ricardo llevaban casi 2 años en una relación que no terminaba de formalizarse y que, por los pronósticos, no llegaría a feliz término. Rondando los 30 ambos habían sobrevivido a previos divorcios. No se daban cuenta que el miedo y las pasadas heridas, estaban condenando al fracaso a su actual relación. Peor aún. Estos mismos temores podían ser parte de las razones de sus previas separaciones. ¿Qué hacer cuando crees que ya lo has dado todo y que la relación no se puede salvar?

Esta pareja, en apenas 4 sesiones, logró lo que muchos otros están alcanzando para sus matrimonios gracias a la aplicación de herramientas de coaching a las relaciones de pareja.

¿Qué es el amor para ti? Tómate tu tiempo y piénsalo por favor.

Cuando les hago esta pregunta a mis clientes, suelen compartirme hermosas definiciones que parecerían sacadas del diccionario, o de una novela romántica. Otros más sarcásticos (ciertos caballeros), le atribuyen una definición más objetiva y practica.

La realidad es que, independientemente de la definición que intelectualmente le demos a la palabra, mi definición, tu definición, la definición de otros, estará impactada por la manera en que a lo largo de nuestros años de formación fuimos amados. ¿Qué tuviste que hacer cuando niño para lograr el amor y la aprobación de tus padres o de tu cuidador principal? ¿O qué no podías hacer? ¿Qué estrategias utilizaste para amar y ser amado? Porque si miras atrás podrías descubrir que hoy, como adulto, tus estrategias pueden ser las mismas con algún o ningún cambio.

Estas estrategias que nos garantizaron recibir y/o dar amor (veremos a lo largo de nuestra vida que algunos somos buenos dando y otros somos buenos solo recibiendo. ¿A cuál grupo perteneces tú? ¿Y qué precios has pagado por pertenecer a ese grupo? ¿O qué precio han pagado otros al ser tú el principal beneficiario de este intercambio? ¿Qué es lo que no estás recibiendo? ¿Y de qué maneras lo pides cuando no lo estás recibiendo? ¿A quién conoces que pide de esta manera?

Descubrir que tus estrategias para dar y recibir amor, como las de tu pareja, han sido configuradas mucho antes de ustedes conocerse, da a la pareja la oportunidad de superar conflictos, diferencias y situaciones que por muchos años han estado presentes en la relación y les ha impedido alcanzar el nivel de amor, pasión y felicidad que todos merecemos en una relación amorosa.