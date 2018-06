¿Cómo lograr un viaje exitoso en familia?

Por: Onysela Valdez - (Instagram @misviajesmidestino)

El momento de las vacaciones se convierte en la ocasión ideal para estrechar los lazos familiares y disfrutar con los hijos. Vivir experiencias con gente de otras culturas, comer otro tipo de comidas, aprender y, más importante aún, pasar más tiempo con tus hijos, son recuerdos únicos y momentos que recordarás siempre... aunque todos sabemos que en el momento del viaje, organizar los gustos de todos a veces no es tarea fácil. Para ayudarte, estos son mis consejos.

Nunca se me olvidará la impresión que me dio cuando vi en la galería de fotos de un crucero la que nos tomaron a mi padre y a mí el día anterior cuando abordábamos. Yo tenía 16 años y mi padre estuvo a punto de no ir al viaje por su intenso trabajo. Hasta ese momento no me había dado cuenta de cómo le había cambiado el rostro por arte de magia desde que pisó el barco. Lucía radiante, relajado y rejuvenecido. Totalmente lo opuesto hacía un par de días atrás ¡Y las vacaciones apenas comenzaban!

Lo sé desde muy pequeña: ¡hay una vibra mágica que cambia el ánimo y actitud de las personas cuando dejan a un lado lo cotidiano y se dan un merecido escape! Y ese efecto se multiplica cuando se viaja en grupo con los que más quieres.

Hay diversos estudios realizados que demuestran que las familias que suelen viajar unidas experimentan menos conflictos. Es decir, que cabría muy bien aquí el lema de: “¡Familia que viaja unida permanece unida!”.

Montones de estudios y encuestas en diversos lugares del mundo sobre los viajes en familia reflejan que más de la mitad de los niños encuestados opinan que les gustan más sus “padres de vacaciones” que sus “padres de todos los días”.

Un factor importante es que los padres, en general, se desconectan de los afanes laborales que suelen producirles estrés y distanciarlos afectivamente de los suyos. Además, por lo regular, viajar disminuye el uso de la tecnología en los niños y adolescentes, y les permite vivir nuevas experiencias, como tener más contacto con la naturaleza.

Viajar en familia es una forma muy positiva de fortalecer vínculos y crear memorias positivas para toda la vida. Puede convertirse en algo fascinante, eso sí, ¡tiene sus desafíos!

Por eso aquí te comparto algunos tips, para hacer de tu viaje familiar la mejor experiencia posible, basada en mi propia experiencia familiar (mis padres fueron agentes de viajes) y en investigaciones que he hecho para mi blog de viajes:

1 Planificar con tiempo el viaje. Esto implica involucrar a todos los miembros de la familia que viajarán juntos; desde el más pequeño hasta la bisabuela, si es el caso. Que estén de acuerdo todos con el destino a visitar, y que sea un lugar “friendly” para todos. No se trata de complacer a uno o dos, o de que sea un motivo de tensión entre la familia. Recordemos, es una pausa de lo cotidiano para dedicarnos a disfrutar y dejar a un lado el estrés.

Dentro de la planificación también está hacer el presupuesto. Los expertos en finanzas recomiendan ahorrar con tiempo para el viaje de tus sueños y no endeudarte para hacerlo y pagarlo con creces por mucho tiempo después. Se disfrutará más con la primera opción.

2 Investiga mucho sobre el viaje que quieras realiza. A los expertos en el mundo digital les será pan comido encontrar la fecha ideal para las mejores ofertas donde quieran ir. Pero si no es tu caso, a la hora de viajar en familia es recomendable evitar sorpresas e imprevistos desagradables. Lo mejor es irte a lo seguro y un buen asesor de viajes, o tu agencia de confianza, te ayudará a encontrar lo que más se ajuste a tu plan y te minimizará cualquier riesgo.

3 Lleva un botiquín de medicamentos con todo lo que tú y tu familia puedan necesitar. Saca un seguro de viajes que les cubra accidentes y atenciones médicas. Donde lo saques que te den un listado de los centros médicos más cercanos que te puedan asistir con el seguro en caso de emergencia.

4 Lleva copias, físicas y en digital (ya sea que las envíes a tu correo o les hagas fotos con tu celular) de todos los documentos de viaje y las tarjetas de crédito que vayas a usar.