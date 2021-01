$!Cómo lograr unas lindas nalgas en 2021

“Si una paciente me llega con esa inquietud, es joven, está haciendo ejercicio y comiendo de manera equilibrada, pero no ve resultados, lo primero que haría es confirmar sus perfiles médicos, el sueño es fundamental y el manejo del estrés... son muchos los puntos que no están incluidos en una rutinita sacada de internet”. Es tarea de un guía profesional provocar con ejercicios adecuados que las fibras musculares se vayan hipertrofiando para crear una masa muscular de acuerdo con su estructura, “no como la de una foto que nos gustó”. Se puede potenciar lo que se tiene, no crear lo que no existe.

Ejercicios para tener los glúteos paraditos