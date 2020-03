$!Cómo montar un salón de clases en casa

Decoración y espacios

Rincón de lectura

Organización de los trabajos

Trabajos extra

Crea horarios

Meriendas y recreos

Qué pasa si termina todas sus tareas

Qué hacer en las tardes

Normas y disciplina

Es importante plantear las normas de la clase, y ser claros y específicos a la hora de realizarla. Una forma fácil de tener todo en orden es tomar una pizarra, cartulina o papel grande con algunas normas para mantener la conducta. Te recomendamos las siguientes:

1. No comer en clase.

2. Hora de llegada al salón (lugar establecido). Entrada, salida, momentos recreativos.

3. Los niños no deben tomar clases en pijama, sino asignar una ropa cómoda para los días que van a tomar clase. Organiza el clóset y crea un horario del baño.

4. Haz una planificación del día con los trabajos y asignaciones que tienen que hacer.

5. Tabletas, celulares y computadoras o videojuegos no son permitidos en el momento de hacer las tareas. Puedes controlarlos dejándolos en una canasta cerca del adulto que está a cargo. Se usarán según se amerite.

6. Ten un área para “pensar” en caso de que tengas una conducta inapropiada; el tiempo para esta actividad: calcular los minutos de acuerdo a la edad del niño (8 años = 8 minutos).

7. Por realizar las tareas adecuadamente puedes usar premios que pueden ser stickers, dibujos, tiempo libre.

8. No pueden irse a otro lugar del hogar sin permiso.

9. Sé firme con el horario de recreo y descanso.

10. Haz un calendario general y uno individual con las actividades de tus hijos.

11. Haz un calendario de otras actividades como hacer su cama, fregar platos, etc.

12. Si tu hijo no entiende algo busca la manera de ayudarlo.

13. Maneja la frustración, una persona que se “tranca” no rinde el 100 por ciento así , ten ejercicios diversos para “despejar la mente” y volver al problema cuando estén calmados.