$!Cómo pedir perdón y por qué debemos hacerlo

Según explica, c ultivar el perdón favorece al bienestar integral de las personas e implica desarrollar una mirada empática y compasiva con nosotros mismos y con los demás. Favorece a que puedan liberarse las cargas emocionales que surgieron como resultado de las heridas pasadas. Sin embargo, el no mostrar apertura al proceso del perdón implica mantener y alimentar en nuestra vida interior sentimientos de dolor, rencor, resentimiento y tristeza.

Con la situación actual, muchas personas están enfrentándose a constantes conflictos en el hogar, y otras han tenido más tiempo para reflexionar sobre sus relaciones familiares o afectivas. En ambos puntos pueden están ante la necesidad de perdonar o pedir perdón.

“Es importante ver el perdón como un proceso que puede vivirse desde dos roles distintos pero necesarios: pedir perdón y perdonar. El primero implica aceptar la falta cometida y tener un interés genuino en reparar el daño causado. Es aceptar el error sin justificarse, ni culpar a la otra persona. Y, sobre todo, comprometerse a no volver a incurrir en aquella acción que generó malestar. En el segundo, el caso de ser la persona lastimada, perdonar es abrirse a la posibilidad de ver al otro desde su justa dimensión humana, donde el error es parte de nuestra realidad. No significa olvidar lo sucedido, más bien es una disposición interna a sanar aquello que me causa dolor y que no deseo cargar en el camino de la vida”, agrega la terapeuta familiar y de pareja.

Para alcanzar el perdón es importante respetar el proceso de sanación de cada persona, “no puede apurarse, ni obligarse. Perdonar no significa que las relaciones van a reconstruirse o mejorar, ya que, en ocasiones, parte del proceso de perdón es establecer límites saludables”.