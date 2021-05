$!Cómo potenciar el bienestar en tu espacio de trabajo

Cada primero de mayo, tanto las empresas como los empleados deberían evaluar un desempeño orientado a lo integral. Gestionar el bienestar y una buena productividad es una misión de la organización, lo cual abarca desde la cultura organizacional hasta algo en lo que muchas fallan y está incluido en el paquete: acondicionar el ambiente físico para que vaya a la par con el resto de la filosofía corporativa.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que son personas las que desempeñan todas las funciones, por lo que se debería humanizar la estructura y todo el entorno, porque, de lo contrario, podría afectar significativamente el desempeño.

Hay entornos que generan estrés. Por lo regular son aquellos que no se desprenden de una gestión humana acorde a una cultura organizacional saludable, esto nos lleva a resaltar que, antes de cualquier intervención en un lugar laboral, hay que tener en cuenta que la gente es el mejor activo de cualquier empresa, no importa el tamaño, ya que si el espacio físico no responde a sus necesidades fisiológicas creará fatiga laboral, disminución de la productividad en un 10% o más, así como falta de compromiso y fidelidad del personal, explica la arquitecta Kathylka Urtecho.

Para esta especialista es necesario crear una armonía visual para gestionar que los colaboradores se sientan a gusto y relajados, y recordar que parte de la imagen es todo lo que se percibe a través de los sentidos; el volumen de las conversaciones, los olores, el control de la higiene toman lugar en esta parte y es una cuota en la que cada individuo debe aportar con miras a crear experiencias positivas.