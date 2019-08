$!Cómo prepararte para los días de lluvia

Estamos en días muy activos en cuanto a fenómenos atmosféricos se refiere; extremo calor, lluvias repentinas, pronósticos de vaguadas, ondas tropicales, ciclones y cuantas cosas aparezcan. Los aguaceros serían agradables si pudiéramos quedarnos en casa, pero de no ser el caso, podrían horrorizarnos los días. Ni modo, solo nos resta tener mucha precaución para que el agua solo quede en zapatos o ropa mojada, e incluso esto hay que evitarlo. Te dejamos unos consejos a tomar en cuenta:

Prepara tu vestimenta Un dicho popular dice que es mejor prevenir que lamentar; así que aunque digan que va a llover y veas que no es así, lo ideal es que salgas con todo preparado, porque los pronósticos pueden cambiar de un momento a otro. Procura llevar calzado impermeable; paraguas, preferiblemente de los de doble capa, una bufanda por si falla para que tengas la cabeza cubierta y procura que tu bolso sea resistente al agua porque, de lo contrario, podría arruinarse todo dentro de él.

Cuidado al conducir

Hay ocasiones en las que las personas aceleran para llegar a su lugar de destino antes de que empeore la situación; no lo hagas, por el contrario, debes reducir la velocidad; si no ves con claridad pon las luces intermitentes o parquéate en un lugar seguro, nunca debajo de árboles ni postes de luz. Aun si es de día, usa las luces, si el semáforo no está funcionando cruza con mucha precaución mirando hacia todos los lados. Recuerda además que la distancia para el frenado debe ser mayor a la de un día soleado, por tanto mantén la distancia.