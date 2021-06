$!Cómo procesar ideas distintas a las tuyas

¿Desde qué condición emitimos nuestras opiniones?

Una frase que me marcó mucho durante mi proceso de renacer personal fue en una sesión de coaching, donde quien me acompañaba me dijo: “Tienes que aprender a diferenciar cuando actúas desde el miedo o desde el amor”. Ese día entendí que lo contrario al amor no era el odio, sino el miedo. Es con esta interrogante a la mano que podemos evitar muchos momentos amargos. Por ejemplo, una persona que generalmente se comporta de manera celosa y posesiva con su pareja, actúa desde el miedo a ser abandonada, humillada, rechazada y traicionada. No porque ame mucho a su compañero o compañera.

Pienso, y tienes permiso de disentir conmigo, que el ataque de algunos psicólogos, por citar un caso muy común de diferencia de opiniones, a los coaches, incluyendo a aquellos que están debidamente certificados y preparados, viene del miedo a ser desplazados en su labor.

Raquel Mera, coach en valores, fue precisamente la persona que me dijo la frase que comparto con ustedes arriba y que, en un período de mi vida con su acercamiento y acompañamiento, dio un giro a creencias limitantes que tenía y que me proporcionó la herramienta de dicha reflexión (¿Actúo desde el miedo o desde el amor?) que me ayuda muchísimo en momentos de incertidumbre y que hoy quiero regalarte mientras me lees.

Sobre estas opiniones contrarias al coaching de algunos psicólogos, Raquel expone: “Considero que puede ser confuso el rol del coach si este no está bien preparado. Los coaches somos buenos abridores de procesos (podemos referir a psicólogos y servir de puente para personas que tienen tabúes con los métodos terapéuticos tradicionales). Los coaches tenemos un límite y un alcance como toda profesión y es la ética y los valores personales de cada uno que va a marcar la diferencia”. Creo que esta es una opinión profesional emitida desde el amor con la intención de ayudar a construir un mundo mejor.