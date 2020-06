$!¿Cómo proteger a los niños de las consecuencias de la crisis actual?

Lo primero que digo tiene relación a la primera pregunta que se hacen los padres: ¿cómo puedo hacer para que mis hijos no sufran las consecuencias de esta crisis? La respuesta es rápida: No puedes. Tus hijos, al igual que tú, tendrán que afrontar algunas consecuencias a la situación que estamos viviendo. Intentar recrear una normalidad ficticia, dentro de la anormalidad que vivimos, no les ayuda a ellos y te agotará a ti. Como padres debemos aceptar que en ocasiones no podremos librar a nuestros hijos de algunas situaciones difíciles. La buena noticia es que los niños, al igual que nosotros, tienen la capacidad de adaptarse a esta situación y de sobreponerse a ella siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos.