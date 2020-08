$!¿Cómo puedes convertirte en una “LoveMark”?

Apple, Coca-Cola , Starbucks, Ferrari, Louis Vuitton, Lego, Harley Davidson... son algunos ejemplos de #LoveMarks, no porque dispongan de presupuesto, sino porque han logrado conectar emocionalmente con su público.

¿Cómo convertirte en #LoveMark conectando con tu audiencia?

1. Son atractivas

Una marca es atractiva cuando tiene un toque de “misterio” y despierta la curiosidad. Esto lo puedes fomentar con las historias: toda #lovemark tiene una gran historia que contar. No tiene que ser necesariamente una historia sobre tus inicios, puedes contar historias vinculadas a tu marca sobre experiencias y vivencias de clientes.

2. Escuchan y son empáticas

3. Superan las expectativas

En marketing, como en las relaciones personales, lo importante no es si “cae” sino si quiere repetir contigo. Crea experiencias únicas y memorables. No sólo te enfoques en vender tu producto o servicio. Genera emociones. Haz sentir a tus clientes que son especiales y que no se han equivocado al elegir tu marca.