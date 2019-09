$!¿Cómo puedes llevar una nutrición saludable?

Añadir variedad de alimentos, sumar lo que nos gusta en su medida justa, hacer ejercicio físico moderado, de acuerdo a nuestras posibilidades, dejar de lado los mitos alimentarios y recurrir, ante cualquier consulta, a un experto son algunas de las claves cuando de cuidar nuestra salud y de vernos bien se trata. Nuestro cuerpo es el resultado de nuestras elecciones. El 80% de nuestra salud y resultados viene de una correcta nutrición. Les voy a dejar 10 recomendaciones para lograrlo.

1. Come alimentos variados. Necesitamos más de 40 nutrientes diferentes y ningún alimento por sí solo puede proporcionarlos todos. El suministro de productos que existe hoy en día facilita consumir una amplia variedad de alimentos. ¡Elijalos siempre de manera equilibrada! No me gustan los extremos porque no funcionan. Y recuerda que mientras más colores haya en el plato... mejor!

2. No excluyas de tu dieta ningún macronutriente. La mayoría de la gente no incorpora suficientes alimentos ricos en hidratos de carbono, como el arroz, viveres y cereales, considerándolos prohibidos para no engordar. Sin embargo, esto no es correcto, gran parte de las calorías de su dieta deben venir de estos alimentos. Lo ideal es que sean ricos en fibra.

3. Toma muchas frutas y verduras. La mayoría no come la suficiente cantidad de estos alimentos que proporcionan importantes nutrientes protectores, vitaminas y minerales. Debes incluir como mínimo dos porciones al día.

4. Mantén un peso corporal saludable y siéntete bien. El peso adecuado depende de muchos factores, como el sexo, la altura, la edad y la genética. El sobrepeso aumenta el riesgo de padecer varias enfermedades como los problemas cardiovasculares, de huesos, articulares o el cáncer. El exceso de grasa aparece al ingerir más calorías de las que se necesitan, así que, si estás ganando peso, debes comer más moderado y ser más activo.

5. Come raciones moderadas: reduzca, no elimine alimentos. Si ingiere las raciones adecuadas de cada alimento, es más fácil comer de todos los grupos de alimentos sin necesidad de eliminar ninguno. Si comes fuera, puedes compartir parte de tu comida con un amigo y siempre elegir mejores opciones.

6. Come regularmente. Saltarse las comidas, sobre todo el desayuno, puede conducir a una sensación de hambre descontrolada, causando a menudo una sobreingesta. Realizar la merienda puede ayudar a contener el hambre, pero no comas demasiado para no sustituir las comidas principales.

7. Bebe muchos líquidos. ¡Los adultos necesitamos beber por lo menos 1,5 litros de líquidos al día! Y necesitamos más cantidad si hace calor o realizamos mucho ejercicio o deporte. Hidratarse es fundamental para vivir. El agua es obviamente la mejor opcion siempre. Somos 60% agua.

8. Muévete. La ingesta de muchas calorías y no hacer suficiente ejercicio pueden dar lugar a un aumento de peso. La actividad física moderada ayuda a quemar las calorías que nos sobran. También es bueno para el corazón, el sistema circulatorio, la salud en general y el bienestar. Así que haga de la actividad física una rutina diaria. ¡Usa la escalera en vez del ascensor! (tanto para subir como para bajar). Camina mientras hablas por teléfono. ¡No hace falta ser un atleta para moverse!

9. Comienza ahora y realiza los cambios gradualmente. Realizar los cambios de tu estilo de vida gradualmente es mucho más fácil que hacerlos de repente. Durante tres días, anota los alimentos y bebidas que consumes entre las comidas y en las comidas. ¿Tomas muy pocas raciones de fruta y verdura? Para comenzar, trata de comer solamente una ración más de fruta y verdura al día. ¿Tus alimentos preferidos son ricos en grasa y te hacen ganar peso? No los elimines de golpe, intenta elegir comidas bajas en grasas o comer menos cantidad de éstos. ¡Y comienza a usar la escalera en el trabajo! Pequeños cambios logran grandes resultados.

10. Recuerda, todo es cuestión de balance. No hay alimentos buenos o malos; no te sientas culpable de los alimentos que te gustan, simplemente aprende a ser más moderado y a elegir alimentos que te proporcionen el equilibrio y la variedad que necesitas para conseguir una buena salud. En estos 21 dias puedes lograr nuevos y mejores hábitos, solo necesitas tomar la decisión de hacerlo. ¡Vamos por todo!