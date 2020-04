$!¿Cómo puedo controlar estar sano?

Muchas personas se estresan y se enferman por cosas que no pueden controlar. Según el concepto de Stephen Covy, existe un círculo de influencia y un círculo de preocupación y ambos pueden contribuir o afectar nuestra salud.

Las psicólogas Nancy Patricia Cano y Laura Jiménez, en su cuenta @eduaccion explican que las personas proactivas centran sus esfuerzos en lo que Covy llama “el círculo de influencia” o lo que es lo mismo, en aquellas áreas en las que tienen control y pueden hacer algo para promover resultados positivos a su favor.

“Las personas reactivas centran sus esfuerzos en “el círculo de preocupación”, que son las circunstancias sobre las cuales no se tienen ningún control. Un ejemplo seria preocuparme por las medidas que tome el gobierno para controlar la enfermedad del coronavirus. Porque no tengo el control sobre ello. Por lo que pasarme el tiempo quejándome sobre las mismas, no va a producir efectos positivos en mí, ni en mi familia”, explicaron las especialistas.

Entendiendo que el circulo de influencia se refiere a todas las áreas en la que tengo control y puedo cambiar y el circulo de preocupación se refiere a todas aquellas que no puedo cambiar las educadoras invitan a que todos los que están atravesando esta situación actúen desde la productividad actuando desde el “Círculo de Influencia” y así controlen estar sanos.

Para lograrlo hay varias formas:

1. Quedándome en casa.