$!¿Cómo se clasifican los desechos?

La clasificación de los desechos es una realidad en otros países, pero en República Dominicana es un experimento de prueba y error ya que el desconocimiento que existe hace que muchas personas no vean la necesidad, ni la importancia de hacerlo y que muchas otras no sepan cómo hacerlo.

Desechos orgánicos e inorgánicos

Existen muchas formas de clasificar: la primera solo se simplifica en dos tipos de desechos, y consiste en dividir rubros con la finalidad de propiciar el reciclaje y la desintegración de lo que no puede ser reutilizado.

Esta división se compone en basura orgánica y basura inorgánica: la primera se refiere a todo aquello que es de origen natural, es la que se produce de los restos de seres vivos. Se consideran desechos orgánicos las hojas, ramas, cáscaras, frutos en descomposición, restos de frutas o verduras, estiércol, huesos, papel, cartón y madera.

La segunda se refiere a los desechos que no provienen de ningún ser vivo, sino que tiene una composición sintética; por esta razón tarda en descomponerse y reintegrarse al medio ambiente. Algunos ejemplos de estos son: plástico, metal, vidrio, etc. A los desechos inorgánicos se les debe dar un tratado especial para que no contaminen la tierra, el agua o el aire. Este trato puede ser el reciclaje o almacenamiento en lugares especiales.