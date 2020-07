$!¿Cómo se relajan los padres en tiempos de pandemia?

El hombre ha evolucionado al igual que la figura paterna. Actualmente ser hombre no es sinónimo de proveedor, trabajador o fortachón, como se percibía en años anteriores. Ahora esa figura masculina también tiene derecho a estar desempleado, a quedarse en casa y cuidar de sus hijos, tiene derecho a ser sensible y emocional, pero también agregar a su rutina actividades que lo distraigan y lo relajen.

Haz ejercicio

Tómate un trago

Si no tomas no hay problema, lo importante es compartir. En estos tiempos, cuando nos invade el estrés, hablar con otros puede resultar liberador, si no puedes hacerlo de forma física: con tu esposa, hijos, etc, cuentas con las maravillas de la tecnología. Haz una videollamada y ponte al día con esos amigos o familiares con los que te sientes bien. Eso representa una red de apoyo con la que te puedes liberar.