UR: Depende, ¿para qué quieres un historial crediticio? ¿Qué vas a hacer con él? Su uso es precisamente para endeudamiento. La mayoría de los gurús en temas de finanzas personales coinciden en que el estado óptimo del ser humano es no deber. Así que si aprendes a vivir con lo que tienes, a consumir solo lo que necesitas, a trabajar más con la cabeza y menos con las manos, de forma que crees fuentes de ingresos que funcionen sin necesitar de tu presencia, y esto te permita ser libre financieramente, llevando el estilo de vida que te llena a ti (no a los ojos de los demás) entonces no necesitarás deberle a nadie el resto de tu vida. Si tienes un negocio que al tomar prestado a una tasa X te permita vender productos y/o servicios por un porcentaje mayor que la tasa X y con el resto generar beneficios demostrables, entonces es posible que valga la pena.

KL: A la hora de emprender hay muchas cosas a tomar en cuenta, pero el presupuesto hay que tenerlo siempre, porque es lo que te va a permitir mantenerte aterrizado frente a lo que produces, lo que gastas y lo que haces con lo que sobra (o falta). Determinarás el plan de ahorros en función de cuál es tu propósito. Ahora, independientemente de si emprendes o no, el ahorro debe ser una meta como paso previo a lo que garantizará tu libertad financiera, que es invertir. Ahorrando nadie se hace rico. Ahorrar te permite separar una parte de tus ingresos para hacer algo mejor con ellos, pero no puedes quedarte en el ahorro porque te estás limitando y el dinero se devalúa en el tiempo.

¿Qué se debe de tomar en cuenta antes de solicitar cualquier tipo de préstamo?

UR: Lo que todo el mundo debe tomar en cuenta antes de asumir la responsabilidad de un préstamo: que no se trata solo de cuotas que se pueden pagar, sino de un compromiso que estás adquiriendo del cual no vas a poder zafarte sin una consecuencia para ti, como perder el bien o lo invertido. Preguntas que deberías hacerte antes de tomar un préstamo: ¿Necesito tomar este préstamo ahora? ¿Qué pierdo y qué gano si espero a poderlo pagar? ¿Cuáles son mis opciones (los pros y contras por escrito de cada una)? ¿Quién me lo está ofreciendo? ¿Es mi mejor opción? ¿Esta es la mejor tasa? ¿Este es el mejor plazo?

¿Cómo se puede ahorrar en un mundo lleno de tentaciones?

KL: Una de las razones por las cuales la gente se endeuda es porque busca el placer inmediato, lo que no entiende es que pagar ese placer se convierte en un largo dolor. Por ello, más allá de pensar en lo bonita que me puedo ver hoy con "eso", o lo que puedan pensar de mí si hago "aquello", debemos pensar en la manera en que quieres vivir por más tiempo. Esto no quiere decir que te cohíbas de vivir ni que te límites, sino que tomes decisiones donde no pierdas y con la compra compulsiva, pierdes. Con endeudarte, pierdes.