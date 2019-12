$!Cómo sobrevivir a las fiestas y no engordar en el intento

Cuando se acercan las navidades, ¿quién no sufre un auténtico descontrol en la dieta? No te preocupes, con estos 10 consejos aprenderás que la clave está en disfrutar de estas fiestas sin remordimientos pero controlando bien las calorías para compensar excesos, comiendo más en casa y eligiendo bien lo que comemos con un buen equilibrio de vegetales, proteínas e hidratos de carbono.



1. ¡Conócete! Acude al médico descubre si padeces de alergias, así sabrás lo que debes comer y lo que no, y tomarás conciencia de llevar una vida más saludable que se convertirá en tu estilo de vida. ¿Un consejo si padeces alergias? ¡Ve al médico!... A las personas nos encanta automedicarnos, lo cual es un error porque cada quien es distinto y puede padecer otras alergias no similares.

2. Sigue una alimentación balanceada ¿Eres de las que hace muchos desarreglos y luego está llorando? Tu respuesta es: ¡equilibrio! Si comes mal todos los días no estarás bien; si el domingo te comiste dos hamburguesas, el lunes hazte una batida. Y para que no tengas excusas, te recomendamos una ideal para los desórdenes navideños.



Batida verde Navidad

- 1 taza de piña

- 1 manzana verde picada

- Hojas de menta

- Zumo de un limón

- 1 taza de agua