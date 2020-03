$!¿Cómo transitar en calles casi vacías?

Respeta las señales de tránsito:

Ten cuidado con las distracciones:

Manténte despierto:

Tener los ojos abiertos no significa que estar despiertos, como dicen popularmente nos vamos lejos y ahí también se distancia la atención respecto al volante. En las calles de Santo Domingo circulan casi regular los vehículos pesados, sí, en estos días de cuarentena, andan rápido y son un peligro, no te descuides. Cuando el semáforo cambie a verde mira para todos los lados antes de cruzar, por si el otro no lo hizo no te afecte o por si algún caminante se le ocurre hacerlo.